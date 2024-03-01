Американский документалист провел семинар для начинающих режиссеров Кыргызстана

Американский кинорежиссер Фрэнк Чи провел четырехдневный семинар для 20 начинающих режиссеров Кыргызстана. Об этом сообщает посольство США.

По его данным, участники семинара изучили технику документального кино, чтобы создать захватывающий контент для социальных сетей об экологических изменениях в своих сообществах.

Разделившись на команды по четыре человека, начинающие режиссеры создавали короткие видеоролики, получая практический опыт в создании сюжета, технике повествования, съемке на смартфон и монтаже. Жюри, в составе которого были Фрэнк Чи и представители посольства США, выбрало самые выдающиеся фильмы.

Фото посольства США. Участники семинара

В ходе семинара участники получили не только знания в области кинопроизводства, но и информацию от местных экспертов об экологических проблемах, с которыми сталкивается Кыргызская Республика. Все участники улучшили свои навыки цифрового производства и взаимодействия с социальными сетями, которые являются ценными преимуществами в процветающем цифровом и творческом секторах страны.

Фрэнк Чи — американский режиссер, художник и креативный директор, работающий на стыке искусства, политики и культуры. Его работы помогают вести повествование об инклюзивности и идентичности в американской жизни. Дебютный фильм Фрэнка «38 в Гардэне» рассказывает о начале карьеры Джереми Лина в баскетбольной команде «Нью-Йорк Никс» в 2012 году и его культурном значении для американцев азиатского происхождения и всех американцев. Премьера картины состоялась в 2022-м, и ее включили в короткий список на премию Американской киноакадемии в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм». Лента получила премию SportsEmmys™ в номинации «Выдающийся короткометражный документальный фильм». В социальных сетях коллаборации видео Фрэнка собрали более 50 миллионов просмотров.

Семинар Фрэнка Чи организован общественным фондом «Жандан» при финансировании посольства США в Бишкеке и поддержке программы Государственного департамента США American Film Showcase, которая подчеркивает ценность кино в продвижении понимания, сотрудничества, диалога и дебатов.