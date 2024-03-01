Афиша Бишкека на выходные: опера-дастан, весенние выставки и концерты

Театры

2 марта. Спектакль «Мастер и Маргарита»

За постановку спектакля по мотивам романа Михаила Булгакова о дьяволе в Москве взялся режиссер и художественный руководитель театра Вячеслав Виттих. Жанр — фантасмагория в двух действиях. Возрастное ограничение: 14+.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

3 марта. Опера-дастан «Ак-Мөөр»

Драма повествует о трагической истории любви красавицы Ак-Мөөр и простого джигита Болота. Козни и происки коварного и злобного богача Жантай-хана приводят к смерти влюбленных.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

3 марта. Спектакль «Любовь и голуби»

Жизнь обычной деревенской семьи Кузякиных нарушает случайная поездка мужа в отпуск, откуда он вдруг возвращается с другой женщиной. Но свалившееся на дружную семью испытание в итоге становится для героев мудрым жизненным уроком, открывшим им те чувства и качества, о которых они никогда не задумывались.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

2-3 марта. Комедия абсурда «Наваждение»

Что же человеческого сохранилось в нас? Можем ли мы сберечь накопленные веками нравственные ценности человечества? Что мы оставим нашим потомкам? Вот вопросы, которые задают зрителям автор пьесы и исполнители спектакля.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

Выставки, ярмарки

2-3 марта. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

28 февраля — 16 марта. Фотовыставка «Между небом и озером Иссык-Куль: 100 взглядов на Кыргызстан»

С 2017 по 2023 год в рамках проекта комплексного исследования озера Иссык-Куль были организованы масштабные фотоэкспедиции по самым красивым местам природы Кыргызстана. Лучшие фотографии были представлены на выставках в крупнейших галереях Москвы, Калининграда и Твери, а теперь их увидят жители Бишкека.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

1-8 марта. Ярмарка цветов

Приглашаем вас насладиться ароматом свежих цветов, выбрать лучшие композиции для своего дома и подарить радость близким.

ДТЦ «Таш-Рабат».

Концерты, фестивали

2 марта. Вечер балета

В этот вечер зрители увидят одноактный балет «Шопениана» и хореографическую картину из оперы «Фауст» «Вальпургиева ночь».

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

2 марта. Концерт Ирины Нельсон

Всегда стильный и музыкальный REFLEX и его бессменная солистка Ирина Нельсон порадуют жителей и гостей Бишкека большим концертом.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

2 марта. Концерт «Лучшая музыка всех времен»

В программе лучшие танцевальные хиты в исполнении музыкантов эстрадно-симфонического филармонического оркестра, солистов хора Liberty. Выступят также такие исполнители, как Ислам Сагынов, Сырга Сагынбекова, Каныкей Алымбекова, Виктория Алябьева, Полина Попикова, Бота Иргебаева.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

3 марта. Концерт Ludovico Einaudi

Oino orchestra представит программу музыки великого кинокомпозитора Людовико Эйнауди — одного из наиболее востребованных композиторов современности.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 18.00.

Для детей

2-3 марта. Спектакль «Кот в сапогах»

Спектакль «Кот в сапогах» по знаменитой сказке Шарля Перро о хитроумном коте и его непутевом хозяине. Веселая, яркая, динамичная, музыкальная постановка с интерактивными элементами.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.

3 марта. Спектакль «Туулган күн»

В «Туулган күн» друзья решили подарить на день рождения Актану песню. Сорока решает рассорить его с друзьями. Но, так как дружба была крепка, ее замысел не осуществился.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 12.00.

3 марта. Спектакль «Сказка о царе Салтане»

Режиссер-постановщик спектакля — Арина Бессергенева, художник-постановщик — Василиса Кутузова, художник по костюмам — Василиса Кутузова, музыкальное оформление — Арина Бессергенева, хореограф — Валерия Мигалина.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.