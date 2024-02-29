Kaktus.media объявила краудфандинг для выплат иска «Вечернему Бишкеку»

Редакция Kaktus.media объявила сбор средств (краудфандинг) для выплат по иску «Вечернему Бишкеку». Об этом сообщили в самом издании.

По решению Верховного суда журналистка Диля Юсупова должна выплатить ЗАО «Вечерний Бишкек» 100 тысяч сомов, а ОФ «ПроМедиа Плюс» (учредитель Kaktus.media) — 500 тысяч сомов.

Kaktus.media отмечает, что 21 февраля в редакцию пришел судебный исполнитель с предложением о добровольном исполнении исполнительного документа.

Однако у журналистки Дили Юсуповой и у редакции нет возможности выплатить такие средства, так как практически все средства направляются на выплаты заработной платы, налогов и административных расходов (аренда, коммунальные услуги и прочее).

«В рамках исполнительного производства ОФ «ПроМедиа Плюс» добровольно согласился опубликовать текст опровержения, указанный в решении суда. Также обратился к судебному исполнителю с просьбой о предоставлении рассрочки до 1 мая 2024 года (по закону срок на добровольное исполнение — 10 дней). Транш в размере 100 тысяч сомов перечислен в Центральное казначейство 28 февраля, оставшуюся сумму в 400 тысяч сомов ОФ «ПроМедиа Плюс» обязался погасить до 1 мая по согласованию с судебным исполнителем», — подчеркнули в редакции.

Kaktus.media решение Верховного суда считает несправедливым. Граждане могут оказать помощь в сборе средств Диле Юсуповой. Редакция обещает еженедельно предоставлять отчет обо всех поступлениях.

Если в рамках краудфандинговой кампании наберется сумма более 100 тысяч сомов, которую необходимо выплатить журналисту, то эти средства будут перечислены в ОФ «ПроМедиа Плюс».

«Мы по-прежнему считаем, что, согласно действующему законодательству, моральный вред не может быть взыскан с юридического лица, он может быть взыскан только в пользу физического лица из-за причиненных нравственных страданий. Однако выполняем решение Верховного суда», — говорится в публикации.

Отметим, ранее Бишкекский горсуд вынес решение по иску ЗАО «Издательский дом «Вечерний Бишкек» к Kaktus.media. Суд постановил взыскать с ответчиков — журналиста «Кактуса» и самого СМИ — больше 1 миллиона сомов в качестве морального вреда. Решение обжаловано в Верховном суде.

Напомним, поводом для иска стала публикация сайта о закрытии газеты «Вечерний Бишкек» и увольнении сотрудников. В ЗАО считают, что в статье даны неверные сведения о закрытии издания и его банкротстве. Компания требовала опровержения. Изначально сумма иска составляла 50 миллионов сомов.

Реквизиты Дили Юсуповой (Родионовой):