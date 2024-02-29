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Общество

Сегодня ночью Казахстан переведет время на час назад

В ночь с 29 февраля на 1 марта Казахстан переходит на единый часовой пояс с переводом на час назад. Об этом сообщает Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Исключение составят только Мангистауская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Актюбинская и Кызылординская области. Они и так живут по часовому поясу, на который переходит остальной Казахстан.

Многие пользователи уже начали получать уведомления о переходе на единый часовой пояс (UTC+5) в РК от информационных систем сотовых телефонов и устройств. Минцифры предлагает казахстанцам универсальную инструкцию для их обновления и своевременного перехода на новый часовой пояс.

Гражданам, не получившим обновления, не стоит беспокоиться из-за их отсутствия. Необходимо провести обновление программного обеспечения устройств до последней версии.

При наличии автоматического обновления, включенного автоматического определения времени в настройках и подключения к интернету время поменяется автоматически, а если нет, необходимо поменять вручную.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287924/
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