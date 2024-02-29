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Общество

День редких болезней. Городской детской больнице передали прикроватные мониторы

К Международному дню редких (орфанных) заболеваний ОФ «Помогать легко» передал два прикроватных монитора в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Бишкека. Об этом сообщили в фонде.

По его данным, рыночная стоимость мониторов — 110 тысяч сомов. Фонд благодарит соотечественников в Германии из объединения «Умай» за помощь в приобретении мониторов.

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Последний день февраля — Международный день редких заболеваний. Он приурочен к самому редкому числу в календаре, которое выпадает лишь раз в четыре года, — 29 февраля.

«Благодаря инициативе учредителя фонда Динары Аляевой Минздрав утвердил перечень редких (орфанных) заболеваний, лекарствами от которых власти обязаны обеспечивать граждан. Перечень из 41 заболевания утвержден приказом МЗ КР от 30 мая 2019-го, составление списка заболеваний затянулось почти на два года», — добавили в фонде «Помогать легко».

К редким заболеваниям крови относятся истинная полицитемия, миелофиброз, эссенциальная тромбоцитемия, эозинофилия, мастоцитоз, гистиоцитоз, пароксизмальная ночная гемоглобинурия, волосатоклеточный лейкоз, T-клеточный лейкоз из больших гранулярных лимфоцитов и другие.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287859/
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