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Общество

Землетрясение в Китае. Зарегистрировано более 2 тысяч повторных толчков

После землетрясения в Китае, недалеко от границы с Кыргызстаном, которое произошло 28 января, зарегистрировано более 2 тысяч повторных толчков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Национальной академии наук и директор Института сейсмологии Канат Абдрахматов.

Он напомнил, что в эпицентре землетрясения было 8-9 баллов. В Кыргызстане оно ощущалось по-разному: где-то 6 баллов, где-то 3-4.

«Но повторные толчки этого события продолжаются. И это беспокоит людей. На рисунке видно, что со времени, когда произошло это землетрясение, было 2 тысячи 195 повторных толчков разной силы. И их сила, и количество снижаются! И это нормальное явление. Так бывает. И ничего не значит, кроме того, что земная кора продолжает терять свою энергию!» — написал он.

Facebook/Канат Абдрахматов
Фото Facebook/Канат Абдрахматов. Количество повторных толчков

По его словам, после Суусамырского землетрясения 1992 года, такие толчки продолжались около трех лет.

Напомним, землетрясение силой около 7 баллов в КНР произошло 23 января в 00.09. Особо сильные толчки ощущались в Джети-Огузском, Аксыйском и Тюпском районах Иссык-Кульской области. В Бишкеке ощущалось в пределах 4-5 баллов. Вслед за ним последовала серия землетрясений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287777/
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