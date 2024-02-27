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Общество

Гибель детей в Узбекистане от сиропа от кашля. Суд вынес решение

Ташкентский городской суд вынес приговор всем фигурантам громкого уголовного дела, связанного с препаратом «Док-1 Макс», от употребления которого в Узбекистане скончались 68 детей. Об этом сообщает Podrobno.uz.

Всего признаны виновными 23 человека. Это бывшие сотрудники и руководители компании Quramax Medikal, Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медназначения и медтехники, а также подведомственных ему организаций. Они получили от 16 до 18 лет колонии. Директора фирмы-импортера приговорили к 20 годам, после отбывания которых он будет депортирован из страны. 

В ВОЗ ранее сообщали, что сироп от кашля стал причиной гибели более 300 человек в трех государствах.

В Кыргызстане продажу «Док-1 Макс» приостановили в декабре 2022-го. Сообщений о нежелательной реакции на препарат в департамент лекарственных средств и медицинских изделий не поступало.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287686/
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