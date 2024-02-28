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Памятные даты

Изобретен нейлон

Фото Bettmann/CORBIS. Распродажа нейлоновых чулок в Вашингтоне, 1945 год

Синтез 66-монополимера (нейлон) впервые проведен 28 февраля 1935-го Уоллесом Карозерсом, главным химиком исследовательской лаборатории американской компании DuPont. Широкой общественности об этом объявлено 27 октября 1938 года.

В 1939-м новый материал уже поступил в продажу в одном из универмагов США. Это были первые в мире нейлоновые чулки, ставшие сенсацией. Спустя всего полгода в Нью-Йорке за один только день продано 5 миллионов пар этих чулок.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Николай Ефременко

Родился 28 февраля 1915-го в селе Алексеевка Бузулукского района Куйбышевской области. Один из представителей старшего поколения художников Кыргызстана.

В КР жил в 1934-1972 годах. Преподавал во Фрунзенском художественном училище.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне — 1941-1945».



С 1936-го — член Союза художников СССР.

Умер в 1972 году.

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