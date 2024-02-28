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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 28 февраля солнечно. Температура воздуха ожидается +1 градус. День увеличился до 11 часов 8 минут.

Памятные даты

Изобретен нейлон

Bettmann/CORBIS
Фото Bettmann/CORBIS. Распродажа нейлоновых чулок в Вашингтоне, 1945 год

Синтез 66-монополимера (нейлон) впервые проведен 28 февраля 1935-го Уоллесом Карозерсом, главным химиком исследовательской лаборатории американской компании DuPont. Широкой общественности об этом объявлено 27 октября 1938 года.

В 1939-м новый материал уже поступил в продажу в одном из универмагов США. Это были первые в мире нейлоновые чулки, ставшие сенсацией. Спустя всего полгода в Нью-Йорке за один только день продано 5 миллионов пар этих чулок.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Николай Ефременко

Родился 28 февраля 1915-го в селе Алексеевка Бузулукского района Куйбышевской области. Один из представителей старшего поколения художников Кыргызстана.

В КР жил в 1934-1972 годах. Преподавал во Фрунзенском художественном училище.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне — 1941-1945».

С 1936-го — член Союза художников СССР.

Умер в 1972 году.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287629/
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