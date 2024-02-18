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Общество

Ремонт. В жилмассивах «Мурас-Ордо» и «Калыс-Ордо» временно отключат воду

В столичных жилмассивах «Мурас-Ордо» и «Калыс-Ордо» 20 февраля отключат воду. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

По ее данным, будет прекращена подача питьевой воды в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, на объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Отключение планируется с 9.00 до 15.00 и связано с проведением ремонтных работ на водозаборах «Мурас-Ордо», «Калыс-Ордо» и водопроводных сетях.

«Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287029/
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