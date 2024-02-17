Более 123 миллионов сомов выплатили пострадавшим на производстве в 2023 году

В 2023 году пострадавшим на производстве кыргызстанцам было выплачено свыше 123 миллионов сомов. Об этом сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

По данным ведомства, в прошлом году выявлено 2,6 тысячи нарушений трудового законодательства, наложено штрафов на сумму 4,8 миллиона сомов. Расследован 171 несчастный случай на производстве. Помогли получить компенсации в результате несчастных случаев на сумму 123,3 миллиона сомов. А также получить невыплаченную заработную плату на сумму 25,9 миллионов сомов.