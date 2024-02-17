19:44
USD 89.43
EUR 96.32
RUB 0.97
Общество

Более 123 миллионов сомов выплатили пострадавшим на производстве в 2023 году

В 2023 году пострадавшим на производстве кыргызстанцам было выплачено свыше 123 миллионов сомов. Об этом сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

По данным ведомства, в прошлом году выявлено 2,6 тысячи нарушений трудового законодательства, наложено штрафов на сумму 4,8 миллиона сомов. Расследован 171 несчастный случай на производстве. Помогли получить компенсации в результате несчастных случаев на сумму 123,3 миллиона сомов. А также получить невыплаченную заработную плату на сумму 25,9 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287025/
просмотров: 118
Версия для печати
Материалы по теме
В 2024 году на профориентацию в бюджете заложили 8,2 миллиона сомов
В 2023 году пособие «балага сүйүнчү» получили 146 тысяч 633 семьи
Более 5 тысяч кыргызстанцев работают в аграрном секторе Великобритании
В Кыргызстане проживает 1 тысяча 141 человек, попросивший убежище
Статус кайрылмана больше всех получали этнические кыргызы из Таджикистана
Почти 800 инвалидных колясок выдало Министерство труда
В Кыргызстане службы занятости трудоустроили почти 13 тысяч человек
Работа за рубежом. В Кыргызстане создадут базу данных заключенных договоров
С начала года более 23 тысяч кыргызстанцев приняли участие в ярмарках вакансий
Директор дома престарелых заявила, что учреждение не готово к зиме. Ее уволили
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Когда в&nbsp;Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики Когда в Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики
Все схемы движения частных автобусов Isuzu в&nbsp;Бишкеке Все схемы движения частных автобусов Isuzu в Бишкеке
Сильные морозы. В&nbsp;школах Бишкека три дня будут сокращенные уроки Сильные морозы. В школах Бишкека три дня будут сокращенные уроки
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
17 февраля, суббота
19:24
Более 123 миллионов сомов выплатили пострадавшим на производстве в 2023 году Более 123 миллионов сомов выплатили пострадавшим на про...
17:58
В Бишкеке задержали подозреваемых в серии карманных краж. Один из них член ОПГ
17:04
В Бишкеке провели профилактическое мероприятие «Аптечная наркомания»
16:14
За поборы с граждан задержана сотрудница Минцифры Кара-Суйского района
15:48
В Кыргызстане пересмотрят критерии приграничных сел с особым статусом