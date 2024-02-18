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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 18 февраля облачно. Температура воздуха ожидается −9 градусов. День увеличился до 10 часов 41 минуты.

У кого намечается той

Кожогелди Култегин

Родился 18 февраля 1960 года. Поэт, драматург, переводчик, представитель Кыргызстана в организации «ТЮРКСОЙ».

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Сулайман Иманбаев

Родился 18 февраля 1932-го в селе Талды-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области.

В 1960-1975 годах работал завотделом здравоохранения, заместителем председателя Фрунзенского горисполкома, в 1975-1982-х — замминистра здравоохранения Киргизской ССР, в 1982-1990-х — директором Кыргызского НИИ онкологии и радиологии, а с 1990 года возглавил Главное управление здравоохранения Бишкека.

Сулайман Иманбаев — один из организаторов системы здравоохранения страны.

Будучи народным депутатом «легендарного парламента», принимал активное участие в подготовке и принятии Конституции суверенного Кыргызстана.

В марте 1996-го указом президента КР назначен председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов. Внес значительный вклад в формирование и становление избирательной системы нашей страны.

Умер 23 апреля 2017 года.

Родился живописец Федор Стукошин

Родился в 1914 году в селе Разрытом Смоленской области. Окончил Омское художественное училище. В Кыргызстане с 1940-го. Участник Великой Отечественной войны, член Союза художников с 1949 года. Преподавал во Фрунзенском художественном училище.

В историю кыргызского искусства вошел как один из ведущих живописцев послевоенного времени. Автор тематических картин, портретов, замечательных пейзажных этюдов и натюрмортов.

Умер 3 февраля 1974-го.

Умер заслуженный артист Кыргызской Республики Аманбек Нуртазин

Родился 17 июля 1939 года в селе Кенес Кордайского района Казахстана. Кыргызский оперный певец, тенор, заслуженный артист Киргизии.

Выучившись вокальному мастерству в Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского, в 1962-м стал солистом Кыргызского государственного театра оперы и балета.

Владея прекрасными актерскими данными, музыкальностью, лирический тенор спел ведущие партии практически во всех постановках театра: «Евгений Онегин» (Ленский), «Борис Годунов» (Юродивый), «Севильский цирюльник» (граф Альмавива), «Отелло» (Кассио), «Манас» (Сыргак), «Ай-Чурек» (Кульчоро), «Олжобай и Кишимжан» (Олжобай), «Кыз Жибек» (Тологон) и другие. Одновременно возглавлял оперно-хоровую студию главного театра республики.

Как пишут об Аманбеке Нуртазине, «сын братского казахского народа внес большой вклад в развитие культуры Кыргызской Республики».

Умер в 2013 году.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286952/
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