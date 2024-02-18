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Общество

Афиша Бишкека на неделю: «Городские мотивы», спектакли и «Пацанские саундтреки»

20-23 февраля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

7-26 февраля. Выставка «Городские мотивы»

В выставке принимают участие молодые, но уже известные художники Талгат Бокоев и Жаныбек Суйунбеков.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-21.00.

16-24 февраля. Выставка выставке «Ищу в Бишкеке...»

Выставка — результат совместной работы местных и иностранных студентов с художниками современного искусства. Здесь вы увидите работы, созданные в процессе серий воркшопов. Студенты экспериментировали с различными материалами, техниками и стилями.

Галерея «Дубовый парк» Союза художников, 11.00-17.00.

22 февраля. Концерт группы Pulse Kino

Подарок для всех фанатов бессмертной классики рока.

«Метро-Паб», 21.00.

22 февраля. Концерт «Пацанские саундтреки»

В программе песни из сериала «Слово пацана», фильмов «Брат», «Брат 2», «Крестный отец», «Бригада», «Бандитский Петербург» и других.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

22 февраля. Шоу «12 мюзиклов» (Россия)

Это неповторимый симбиоз вокала, хореографии, видеоэффектов на основе самых популярных мировых мюзиклов — «Монте-Кристо», «Иисус Христос — суперзвезда», «Чикаго», «Ромео и Джульетта», «Граф Орлов», «Метро», «Кошки», «Бал вампиров» и других. В шоу принимают участие суперзвезды российских мюзиклов.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

22 февраля. Трагифарс «Гроза»

«Гроза» — классическая постановка о человеческих судьбах и любви, за которую не страшно отдать жизнь.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

23 февраля. Спектакль «Река Потудань»

Притча поднимает вопрос, для чего живет человек. О чем чаще всего не говорят: о радостях и горестях, несложившейся семейной жизни, одиноких стариках, сокровенном во взаимоотношениях между возлюбленными, отчаянии, которое невозможно скрыть.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

23 февраля. Спектакль «Манасчи»

Поставлен по эпосу «Манас» в версии Жусупа Мамая. Образ жизни, обычаи, религиозные и медицинские познания кыргызов и их международные отношения нашли отражение в эпопее.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

23 февраля. Спектакль «Песня жаворонка на рассвете»

Спектакль использует в своей основе кыргызский фольклор советского периода. Три центральных персонажа — жрицы, собравшиеся на доисторический ритуал гадания о будущем, репрезентуют собой три вида сказок — волшебные, бытовые и о животных. Подробнее

«Театр 705», 19.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286936/
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