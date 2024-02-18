11:38
USD 89.43
EUR 96.32
RUB 0.97
Общество

Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 18 февраля 1991 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 18 февраля 1991 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −22,3 градуса.

Самым жарким — 18 февраля 2021-го, когда температура составила +25 градусов.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 года, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры февраля для столицы составляет −0,5 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был февраль 2021 года со средней температурой +3,9 градуса.

Самым холодным — февраль 1931-го со среднемесячной температурой −15,3 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 18 февраля ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха −20 градусов. Днем в столице также без осадков. Столбик термометра поднимется до −6 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286883/
просмотров: 404
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 февраля: в Бишкеке без осадков
Когда в Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 17 февраля 1991 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 февраля: в Бишкеке будет очень холодно
Сильные морозы. Будут ли свет и тепло в домах кыргызстанцев
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 февраля: снег
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 февраля: будет облачно
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 февраля: будет солнечно
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 февраля: немного потеплеет
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 февраля: местами снег
Популярные новости
Когда в&nbsp;Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики Когда в Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики
Все схемы движения частных автобусов Isuzu в&nbsp;Бишкеке Все схемы движения частных автобусов Isuzu в Бишкеке
Сильные морозы. В&nbsp;школах Бишкека три дня будут сокращенные уроки Сильные морозы. В школах Бишкека три дня будут сокращенные уроки
Обязательная аттестация учителей. Не&nbsp;потеряем&nbsp;ли мы&nbsp;последних педагогов? Обязательная аттестация учителей. Не потеряем ли мы последних педагогов?
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
18 февраля, воскресенье
11:23
Ремонт. В жилмассивах «Мурас-Ордо» и «Калыс-Ордо» временно отключат воду Ремонт. В жилмассивах «Мурас-Ордо» и «Калыс-Ордо» време...
11:00
Дефицит витаминов. Причины авитаминоза, симптомы и лечение
10:42
В Фонде развития Иссык-Кульской области выявлена коррупция — Генпрокуратура
10:16
Авария на ТЭЦ. Имена виновных станут известны после завершения работы комиссии
09:51
Украина может потерять другие города вслед за Авдеевкой, считает Джо Байден
17 февраля, суббота
21:57
Пропавший 84 года назад грузовой корабль нашли в США
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 февраля: в Бишкеке без осадков