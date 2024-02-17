Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 17 февраля 1991 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 17 февраля 1991 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −23,2 градуса.

Самым жарким — 17 февраля 1979-го, когда температура составила +21,6 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 года, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры февраля для столицы составляет −0,5 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был февраль 2021 года со средней температурой +3,9 градуса.

Самым холодным — февраль 1931-го со среднемесячной температурой −15,3 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 17 февраля ночью в Бишкеке снег. Температура воздуха −15 градусов. Днем в столице без осадков. Ожидается мороз до −10 градусов.