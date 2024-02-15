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Общество

КРСУ и Евразийский технологический университет будут сотрудничать

Ректор Кыргызско-Российского Славянского университета Денис Фомин-Нилов встретился с коллегой из Казахстана — ректором Евразийского технологического университета Ерболом Сулейменовым.

Как отмечает пресс-служба КРСУ, встреча представляла собой важный шаг в укреплении академических отношений между двумя престижными учебными заведениями соседних стран.

Денис Фомин-Нилов приветствовал возможности для дальнейшего расширения сотрудничества между университетами. Обсуждение касалось различных аспектов совместной работы, включая обмен студентами и преподавателями, проведение совместных исследовательских проектов, а также развитие академических программ.

«Мы гордимся нашими достижениями в образовании и научных исследованиях, и сегодняшняя встреча открывает новые горизонты для совместной работы и взаимного обогащения. Уверены, что наше сотрудничество принесет плоды в виде обмена знаниями, опытом и инновационными идеями», — сказал он.

Глава КРСУ добавил, что цель вуза — не только создание качественных образовательных программ, но и поддержка студентов и преподавателей в их стремлении к знаниям и достижениям.

Ректор Евразийского технологического университета Ербол Сулейменов в свою очередь подчеркнул важность подобных встреч для укрепления дружественных связей между вузами, а также для обмена опытом и передачи знаний.

«Эта встреча отражает стремление обеих сторон к продуктивному сотрудничеству и дальнейшему развитию образовательных программ, что будет способствовать улучшению качества образования и подготовки кадров в обоих государствах», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286849/
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