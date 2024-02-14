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Общество
Сюжет: Кемпир-Абадское водохранилище

Кемпир-абадское дело. Подсудимый потребовал обеспечить явку потерпевшего

Сегодня в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось заседание по кемпир-абадскому делу. Как рассказал 24.kg адвокат Эркин Саданбеков, перед началом заседания обвиняемый Ильгиз Шаменов заявил, что в зале отсутствуют потерпевшие по его эпизоду, и просил, чтобы они всегда приходили на заседания, чтобы гособвинители обеспечивали явку.

«В соответствии с УПК это правильные требования. Потерпевшие должны быть на судебном процессе. Кроме того, обвиняемая Гульнара Джурабаева заявила, что ее адвокат заболел, о чем есть справка, а без его участия продолжение процесса будет неправомерно, так как ее права нарушаются. Должен быть полный состав суда: судья, секретарь, гособвинитель, адвокаты, обвиняемые. Но, несмотря на это, судья посчитал, что это не является основанием для отложения процесса», — добавил адвокат.

Он сказал, что после обеда арестантов не доставили в зал судебного заседания из СИЗО. «Государственные обвинители оглашают обвинительный акт находящимся под домашним арестом. Процесс продолжается без участия арестованных. Адвокаты считают это нарушением норм УПК и ущемлением прав других обвиняемых по делу», — сообщил Эркин Саданбеков.

  • 22 октября 2022-го создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. С 23 октября начались массовые аресты — 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. В настоящее время под стражей остаются 10 человек.
  • Ряд международных правозащитных организаций — Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других — неоднократно призывал освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286741/
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