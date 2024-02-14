Загрязнение воздуха в Бишкеке. Почему этой зимой горожане почти не видят смога

Этой зимой ситуация по загрязнению воздуха гораздо лучше, чем в 2023-м. Дата-отдел 24.kg проанализировал данные станции, установленной на территории посольства США, за два первых месяца зимы этого и прошлого годов.

По утрам в столице даже можно открывать окна и спокойно дышать.

Правда, эксперты считают, что все это благодаря погоде. Кроме того, постепенно дают результат и принимаемые властями меры. Да, этого мало, чтобы кардинально решить проблему. Но все же лучше, чем пускать все на самотек и надеяться только на природную канцелярию.

Чистый воздух в декабре

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Прошлая зима стала настоящим испытанием на прочность легких бишкекчан. Смог можно было не только увидеть, но и практически потрогать. Столица Кыргызстана практически каждый день входила в десятку самых грязных городов мира. В декабре 2022-го всего два часа за все 30 дней воздух в столице был чистым.

В декабре 2023 года ситуация была не просто лучше, а прямо противоположна тому, что происходило в 2022-м. Средние значения качества воздуха оказались почти в три раза лучше.

Воздух оказался в среднем умеренно чистым практически все время, тогда как в 2022 году он был нездоровым.

Всего четыре дня воздух в Бишкеке был нездоровым и еще два — нездоровым для чувствительных групп. Десять дней качество воздуха в столице было хорошим и 12 — умеренным. Не было ни одного дня, когда бы уровень оказался опасным.

Станция, которая установлена на территории посольства США, фиксирует показатели качества воздуха каждый час. Благодаря этому мы смогли понять, в какое время суток в столице можно дышать полной грудью.

В декабре 2023-го это было утро. В 2022 году дышать без опаски можно было только в ограниченные часы, потому что воздух практически круглосуточно был нездоровым. В последний месяц прошлого года только вечер был опасен для чувствительных групп.

Выбрать безопасный день недели достаточно сложно. Но, изучая данные декабря 2023-го, мы выяснили несколько любопытных деталей.

Нездоровым воздух был по одному дню в пятницу, субботу, воскресенье и понедельник.

Но и в эти же дни воздух чаще всего становился хорошим. Умеренным воздух был чаще всего со среды по субботу.

Инженер-эколог «МувГрин» Инна Брусенская отмечает, что на уровень загрязнения воздуха в декабре прошлого года сильно повлияла погода. Были относительно сильные ветра и осадки.

«В декабре 2023-го таких дней было много, а в 2022 году — мало. Кроме того, в 2022-м было много туманов, а в 2023 году их зафиксировали намного меньше. И, естественно, температурные инверсии. Утверждать не могу, но условия 2022-го были благоприятны для их возникновения, а 2023 года — нет», — говорит она.

В январе воздух стал грязнее

В январе 2024-го ситуация с качеством воздуха в Бишкеке была почти такой же, как в декабре, и в разы лучше уровня января прошлого года. В первый месяц года воздух по-прежнему оставался умеренно загрязненным. Но его средний уровень был чуть выше, чем в декабре 2023-го.

В январе этого года воздух был в 2,5 раза чище, чем за аналогичный период прошлого.

Отмечены только один день, когда воздух был нездоровым, и пять дней — нездоровым для чувствительных групп. Чистым и безопасным он был 12 дней, умеренным — 13.

Сравнение значений в течение дня показывает, что самым чистым воздух оставался именно утром. В остальное время уровень загрязнения был умеренным. Но стоит отметить, что в январе десять часов воздух был очень нездоровым. Семь из них приходились на ночное и вечернее время, и еще два зафиксированы во второй половине дня.

Изучение значений загрязнения воздуха по дням недели показывает, что чаще он был чистым каждую пятницу. Нездоровый уровень зафиксирован только в одно воскресенье. По понедельникам и четвергам загрязнение чаще было умеренным.

Почему воздух стал чище

Заведующий отделом управления качеством воздуха Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Нурлан Шаршеев в интервью радио «Спутник» отметил, что не только погодные условия повлияли на качество воздуха в столице. По его словам, в этом направлении проделана большая работа.

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«Воздух в Бишкеке стал чище, это неоспоримо. И часто задаваемый вопрос — не связано ли это с потеплением, погодой? Да, но мы мониторим и температуру, и сравниваем с прошлым, позапрошлым годами. И в прошлые годы в принципе температура не такая большая, и в морозные дни, и теплые в прошлые годы всегда присутствовал смог», — говорит Нурлан Шаршеев.

Представитель Минприроды считает, что дали результаты мероприятия властей по решению проблемы смога.

В доказательство он привел несколько примеров:

потушен мусорный полигон;

продолжается газификация жилмассивов;

переведены на газ 22 котельные мэрии;

закуплены и начали курсировать по городу новые автобусы на газе, убрана часть маршруток;

работа по повышению популярности общественного транспорта;

рейды по превышению СО2 в выхлопных газах авто и другие.

«Все делают в рамках работы межведомственной комиссии, созданной по поручению председателя кабмина Акылбека Жапарова весной 2023-го. Определены 45-46 пунктов для решения проблемы. Краткосрочные задачи выполнены», — заключил Нурлан Шаршеев.