Дело Мадумарова. Подсудимого удалили из зала суда

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается закрытое заседание по уголовному делу о государственной измене Адахана Мадумарова.

Сегодня на процессе были допрошены пять свидетелей. Депутата Жогорку Кенеша, также обвиняемого в мошенничестве, председательствующий удалил из зала суда.

По данным адвокатов, судья трижды сделал замечание Адахану Мадумарову, который вступил в перепалку с ним. Подсудимый задавал вопросы, он также считает, что гособвинение оказывает давление на свидетелей. Заседание продолжилось без участия обвиняемого.

Ранее парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Адахана Мадумарова. Дело касается протокола, подписанного в 2009 году в Худжанде. Адахан Мадумаров, будучи секретарем Совета безопасности, подписал с таджикской стороной протокол рабочей встречи глав госорганов двух стран под руководством секретарей совбезов. Согласно документу, кыргызская сторона взяла в аренду на 49 лет у Таджикистана участок земли площадью 5 гектаров и длиной 275 метров. Протокол принят после переговоров в Худжанде. Чиновники приводили в соответствие внутригосударственные процедуры для подписания межправительственного соглашения о запрете хозяйствующей деятельности вдоль линии государственной границы до завершения ее демаркации и делимитации.