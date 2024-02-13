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Общество

Пилотный проект энергоэффективного уличного освещения запустят в Кыргызстане

В 14 сельских управах и 6 городах в пилотном режиме запустят энергоэффективную цифровизацию уличного освещения. Об этом сообщает пресс-служба госагентства по делам госслужбы и МСУ.

«В целях реализации плана мероприятий национальной стратегии и зеленой экономики готовится программа проектов по повышению энергетической эффективности объектов уличного освещения в средних и малых городах, а также айыл окмоту страны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава госагентства Кудайберген Базарбаев принял эксперта по уличному освещению программы развития ООН Анатолия Шевченко. Они обсудили уличное освещение в городе Кара-Балте и в Тузском айыл окмоту Иссык-Атинского района Чуйской области.

Если пилотный проект покажет свою эффективность, он будет распространен на все регионы страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286588/
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