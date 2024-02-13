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Общество

Преподаватели Петрозаводского госуниверситета провели цикл гостевых лекций в Оше

Цикл гостевых лекций в вузах, колледже и институте образования Оша провели преподаватели Петрозаводского государственного университета. Об этом сообщается на информационном портале фонда «Русский мир».

По его данным, мероприятия прошли в рамках проекта «Культурный мост: Россия — Киргизия — Узбекистан» при поддержке фонда «Русский мир» и Фонда президентских грантов РФ.

Лекция заведующего кафедрой русского языка как иностранного и прикладной лингвистики Института филологии ПетрГУ Андрея Котова «Языковая картина мира» была посвящена взаимодействию языка и сознания, фразеологизмам русского и киргизского языков. Доцент этой кафедры Ольга Семенова провела интерактивное занятие для студенческой аудитории на тему «Блокада Ленинграда в произведениях искусства», посвященное 80-летию снятия блокады, и методический диалог «Специфика преподавания истории русского искусства в иноязычной аудитории» с педагогами вузов и учителями общеобразовательных школ юга Кыргызстана, слушателей курсов повышения квалификации.

Актриса театра поэзии «Кредо» Инга Гаевская представила произведения Ольги Бергольц, рассказала о героическом подвиге Токтогон Алтыбасаровой — женщине-легенде, которая стала второй мамой для 150 детей блокадного Ленинграда.

Завершила лекции для студентов руководитель Русского центра Занфира Мискичекова. Она рассказала о вкладе кыргызстанцев в ленинградскую эпопею, подчеркнула мужество ленинградцев и благородство жителей КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286557/
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