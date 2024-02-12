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Общество

Печатное оборудование передал МЧС Кыргызстана ЮНИСЕФ

ЮНИСЕФ передал МЧС Кыргызстана печатное оборудование — 10 цветных лазерных принтеров для улучшения внутренних процессов ведомства. Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

Министр Бообек Ажикеев подчеркнул важность долгосрочного партнерства с ЮНИСЕФ и правительством Японии в обеспечении готовности к стихийным бедствиям и реагировании на них, уделяя особое внимание безопасности детей и школ.

«Дети особенно уязвимы в чрезвычайных ситуациях. Вот почему мы должны вооружить их знаниями и инструментами, которые помогут им оставаться в безопасности. Мы благодарны нашему партнеру — правительству Японии — за поддержку такого важного дела», — заявила исполняющая обязанности главы представительства ЮНИСЕФ в Кыргызстане Кристина Бруджиоло.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286511/
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