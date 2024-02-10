00:06
USD 89.43
EUR 96.34
RUB 0.98
Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Смелые и непокорные. Журналистка посвятила картину задержанным коллегам

Журналистка Лейла Саралаева написала картину в поддержку задержанных представителей СМИ. Работу она опубликовала в Facebook.

Лейла Саралаева изобразила Актилека Капарова, Айке Бейшекееву и Тыныстана Асыпбекова, находящихся за решеткой.

из Facebook
Фото из Facebook. Публикация Лейлы Саралаевой

«Новые лица кыргызской журналистики. Умные, смелые, непокорные», — подписала она иллюстрацию, выполненную акварелью.

Напомним, 16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших сотрудников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всем 11 задержанным журналистам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца — до 13 марта. Почти две недели их держали в ИВС и не переводили в СИЗО.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286451/
просмотров: 669
Версия для печати
Материалы по теме
Октябрьский суд принял решение о ликвидации Kloop Media
Ликвидация Kloop Media. Эксперт рекомендует публиковать развлекательный контент
Журналист Азият Жекшеев вызван в суд по делу пятилетней давности
Задержание 11 журналистов. Тыныстан Асыпбеков обратился к депутатам парламента
Обыск в 24.kg. Суд отказал в удовлетворении жалоб руководства информагентства
Обыск в 24.kg. Жалобу на отказ допуска в офис суд рассмотрит в закрытом режиме
Задержание 11 журналистов. Городской суд оставил санкции без изменений
Задержание 11 журналистов. Горсуд рассмотрел санкции в отношении пяти фигурантов
Задержание 11 журналистов. Горсуд рассмотрел санкции в отношении двух фигурантов
Глава Наццентра по предупреждению пыток встретился с задержанными журналистами
Популярные новости
Сколько в&nbsp;Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о&nbsp;рождении и&nbsp;смерти Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти
Массовое увольнение врачей. В&nbsp;Нацгоспитале прокомментировали заявление эксперта Массовое увольнение врачей. В Нацгоспитале прокомментировали заявление эксперта
На&nbsp;следующей неделе в&nbsp;Бишкеке неустойчивая погода и&nbsp;ожидают снег с&nbsp;дождем На следующей неделе в Бишкеке неустойчивая погода и ожидают снег с дождем
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане 7-9 февраля ожидается сход лавин Штормовое предупреждение. В Кыргызстане 7-9 февраля ожидается сход лавин
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
10 февраля, суббота
22:35
Подростковый труд. В Бишкеке проверили объекты, где работают дети Подростковый труд. В Бишкеке проверили объекты, где раб...
22:03
Смелые и непокорные. Журналистка посвятила картину задержанным коллегам
21:28
Самое отчетливое фото вулканического спутника Юпитера получило NASA
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 11 февраля: днем без осадков
20:43
В Джалал-Абадской области задержали объявленного в розыск за разбойное нападение