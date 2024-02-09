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Общество
Сюжет: Семейное насилие

Поддержку кризисных центров увеличили на 12 миллионов сомов

Объем финансирования кризисных центров увеличили на 12 миллионов сомов. Об этом на Национальном форуме по гендерному насилию сообщила заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Жаныл Алыбаева.

По ее словам, сегодня разрабатывают госпрограмму по поддержке женского лидерства до 2030 года.

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«Я думаю, в ближайшее время будет принята эта программа, где предусматривается специальный резерв для женщин-лидеров. Также для них предусматриваются социальные гарантии, повышение квалификации, стажировка», — отметила Жаныл Алыбаева.

Она напомнила, что Кыргызстан ратифицировал Конвенцию Международной организации труда об искоренении насилия и домогательств в сфере труда. Сейчас идет процедура подписания закона президентом.

В Бишкеке проходит национальный форум «Мобилизация ресурсов для эффективной помощи пережившим гендерное насилие». Он станет диалоговой плошадкой для обсуждения совместных практик и усилий в мобилизации ресурсов в целях обеспечения безопасности и помощи пережившим гендерное насилие, а также для организаций, оказывающих услуги пережившим насилие. По итогам форума планируется провести общее обсуждение о развитии мобилизации ресурсов с фокусом на перспективные стратегии и новые возможности для сбора и обмена знаниями, опытом и идеями по улучшению ситуации в целях обеспечения эффективной помощи пережившим насилие.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286344/
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