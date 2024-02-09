13:50
USD 89.43
EUR 96.39
RUB 0.98
Общество

Проблем с минеральными удобрениями в Кыргызстане не будет, обещают чиновники

Проблем с минеральными удобрениями в этом году в Кыргызстане не будет. Об этом 24.kg сообщил заместитель директора департамента химизации, защиты и карантина растений при Минсельхозе Жалилбек Тойматов.

По его словам, сейчас идет подготовка к весенним полевым работам.

«18 января состоялась встреча с поставщиками минеральных удобрений, обсуждали их возможности, ожидаемые цены. Между компаниями и департаментом составляем двусторонний меморандум», — сказал Жалилбек Тойматов.

Читайте по теме
Временный запрет на вывоз минеральных удобрений намерены ввести в Кыргызстане

Он отметил, что в 2024-м планируют обеспечить 153 тысячи тонн удобрений. «Покупательская способность аграриев составляет около 120-130 тысяч тонн. Получается, останется даже запас», — добавил чиновник.

По прогнозу Минсельхоза, общая посевная площадь в стране в текущем году составит 1 миллион 232 тысячи гектаров. Годовая потребность в минеральных удобрениях — 286 тысяч тонн. В том числе, по данным Жалилбека Тойматова, 163 тысячи тонн азотных, 105 тысяч тонн фосфорных и 17 тысяч тонн калийных удобрений.

«Между правительствами Кыргызстана и Узбекистана есть соглашение по поставкам минудобрений, ежегодная квота — 100 тысяч тонн азотных удобрений. Еще часть удобрений привозят из России», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286342/
просмотров: 241
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан может сократить зависимость от импорта минеральных удобрений
Депутат просит отправить сотрудников ГКНБ в Минсельхоз для проверки
В Кыргызстане появится государственный каталог пестицидов и агрохимикатов
В Кыргызстане снизились цены на минеральные удобрения
Депутаты требуют построить завод по производству удобрений
Цифра дня. 41,9 тысячи тонн удобрений ввезено в Кыргызстан
В Баткене пытались наладить незаконные поставки удобрений в Таджикистан
Кабмин вводит временный запрет на вывоз удобрений за пределы ЕАЭС
За контрабанду насвая и удобрений в Баткене задержали двух мужчин
Еще 20 тонн контрабандных минеральных удобрений пытались вывезти из Кыргызстана
Популярные новости
Сколько в&nbsp;Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о&nbsp;рождении и&nbsp;смерти Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Дату отключения горячей воды в&nbsp;Бишкеке изменят, а&nbsp;срок увеличат Дату отключения горячей воды в Бишкеке изменят, а срок увеличат
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
&laquo;Санарип Инсан&raquo; расширяет экономические права и&nbsp;возможности молодежи и&nbsp;женщин «Санарип Инсан» расширяет экономические права и возможности молодежи и женщин
9 февраля, пятница
13:38
Нацбанк отозвал лицензию у обменки, которая работала в ЦУМе Нацбанк отозвал лицензию у обменки, которая работала в ...
13:22
Кыргызстан может сократить зависимость от импорта минеральных удобрений
12:49
Поддержку кризисных центров увеличили на 12 миллионов сомов
12:41
Проблем с минеральными удобрениями в Кыргызстане не будет, обещают чиновники
11:53
Все строящиеся в Кыргызстане объекты можно увидеть на карте