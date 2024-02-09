Проблем с минеральными удобрениями в Кыргызстане не будет, обещают чиновники

Проблем с минеральными удобрениями в этом году в Кыргызстане не будет. Об этом 24.kg сообщил заместитель директора департамента химизации, защиты и карантина растений при Минсельхозе Жалилбек Тойматов.

По его словам, сейчас идет подготовка к весенним полевым работам.

«18 января состоялась встреча с поставщиками минеральных удобрений, обсуждали их возможности, ожидаемые цены. Между компаниями и департаментом составляем двусторонний меморандум», — сказал Жалилбек Тойматов.

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Он отметил, что в 2024-м планируют обеспечить 153 тысячи тонн удобрений. «Покупательская способность аграриев составляет около 120-130 тысяч тонн. Получается, останется даже запас», — добавил чиновник.

По прогнозу Минсельхоза, общая посевная площадь в стране в текущем году составит 1 миллион 232 тысячи гектаров. Годовая потребность в минеральных удобрениях — 286 тысяч тонн. В том числе, по данным Жалилбека Тойматова, 163 тысячи тонн азотных, 105 тысяч тонн фосфорных и 17 тысяч тонн калийных удобрений.

«Между правительствами Кыргызстана и Узбекистана есть соглашение по поставкам минудобрений, ежегодная квота — 100 тысяч тонн азотных удобрений. Еще часть удобрений привозят из России», — заключил он.