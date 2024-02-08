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Общество

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Датчики показывают хороший индекс

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек опустился на 67-е место.

В 18.00 статус города отмечен как «хороший». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 45 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

На территории посольства США в Кыргызстане также установлена станция. Каждый час информация обновляется. Индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии «хороший» — 5 (AQI).

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286295/
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