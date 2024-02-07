Дело Ырыса Жекшеналиева. Оправдательный приговор оставили в силе

Бишкекский горсуд оставил оправдательный приговор Первомайского райсуда в отношении Ырыса Жекшеналиева в силе. Об этом в Facebook сообщила правозащитница Гульшайыр Абдирасулова.

Ранее прокуратура обжаловала решение Первомайского районного суда по Ырысу Жекшеналиеву, в котором дело рассматривали полтора года. Обвинение изначально просило семь лет.

Напомним, администратору страницы «ПолитУзник» в Facebook Ырысу Жекшеналиеву вменяли призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и массовым беспорядкам. 14 августа 2022 года его доставили в следственную службу МВД, затем задержали и водворили в СИЗО-1 столицы. Через два месяца блогера отпустили под домашний арест.