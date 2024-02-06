Росатом поддержал Музей истории уранового наследия Кыргызстана

На территории Музея истории Майлуу-Суу и уранового наследия Кыргызстана состоялось открытие скульптурных композиций — арт-объектов «Сияющий свет» и «Сбалансированный свет». Памятные композиции установлены в рамках сотрудничества Росатома и Министерства чрезвычайных ситуаций КР. Об этом сообщили в топливной компании Росатома «ТВЭЛ».

Музей истории Майлуу-Суу и уранового наследия Кыргызстана — единственный в своем роде музей в Центральной Азии, в котором представлены архивные материалы об уранодобывающей промышленности КР почти вековой исторической давности.

Мэр города Нурлан Умаров отметил, что госкорпорация «Росатом» внесла неоценимый вклад в развитие Музея истории атомной промышленности Кыргызстана.

Напомним, Росатом с 2017 года выполняет работы по приведению в радиационно безопасное состояние урановых хвостохранилищ КР в рамках программы СНГ и соглашения с МЧС. В 2019-м Росатом завершил работы по консервации хвостохранилища в районе поселка Каджи-Сай, объект приведен в соответствие с требованиями радиационной безопасности и введен в эксплуатацию. В 2023 году завершены работы по рекультивации хвостохранилища «Как», ликвидации хвостохранилища «Талды-Булак», прилегающих к поселку Мин-Куш. Продолжаются работы по консервации хвостохранилища «Дальнее» и ликвидации хвостохранилища «Туюк-Суу» (оба на территории Мин-Куша), срок завершения — 2024-й. Все объекты будут приведены в соответствие с требованиями норм МАГАТЭ и Кыргызской Республики по радиационной безопасности. Реализация проектов обеспечит экологическую безопасность региона.