Кыргызстан и Таджикистан согласовали 3,71 километра госграницы

В городе Баткене состоялась очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границы, сообщает пресс-служба кабинета министров.

По его данным, на встрече топографические рабочие группы согласовали 3,71 километра кыргызско-таджикской государственной границы.

Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится в Таджикистане.

По итогам встречи подписан соответствующий протокол.