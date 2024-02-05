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Общество

Кыргызстан и Таджикистан согласовали 3,71 километра госграницы

В городе Баткене состоялась очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границы, сообщает пресс-служба кабинета министров.

По его данным, на встрече топографические рабочие группы согласовали 3,71 километра кыргызско-таджикской государственной границы.

Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится в Таджикистане.

По итогам встречи подписан соответствующий протокол.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285932/
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