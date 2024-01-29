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Общество

Заболеваемость ОРВИ и гриппом. О посещаемости в школах рассказали медики

В Кыргызстане за неделю, с 22 по 28 января, зарегистрировано 8 тысяч 89 случаев ОРВИ и гриппа. Об этом сообщает департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По его данным, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 13 процентов. Из всех заболевших 68,6 процента составляют дети до 14 лет.

Высокая заболеваемость наблюдается в Бишкеке и Оше, а также в Чуйской области.

За неделю зарегистрировано пять случаев коронавируса.

Школ, закрытых из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом, нет, посещаемость удовлетворительная.

Эпидемиологическая ситуация находится под контролем.

Во всех организациях здравоохранения сохраняются масочный режим и карантин.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285322/
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