Заболеваемость ОРВИ и гриппом. О посещаемости в школах рассказали медики

В Кыргызстане за неделю, с 22 по 28 января, зарегистрировано 8 тысяч 89 случаев ОРВИ и гриппа. Об этом сообщает департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По его данным, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 13 процентов. Из всех заболевших 68,6 процента составляют дети до 14 лет.

Высокая заболеваемость наблюдается в Бишкеке и Оше, а также в Чуйской области.

За неделю зарегистрировано пять случаев коронавируса.

Школ, закрытых из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом, нет, посещаемость удовлетворительная.

Эпидемиологическая ситуация находится под контролем.

Во всех организациях здравоохранения сохраняются масочный режим и карантин.