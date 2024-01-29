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Общество

В Госсанэпиднадзоре напомнили о пользе цитрусов и кому их нельзя употреблять

Цитрусовые — апельсины, грейпфруты, мандарины, лимоны — являются отличным источником витаминов и других питательных веществ. Об этом напомнили в департаменте профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения.

По его данным, лимоны, апельсины, мандарины, грейпфруты богаты не только витамином С, но и флавоноидами — антиоксидантами, защищающими организм от разрушения, и фитонцидами — природными веществами, повышающими иммунитет. Много в плодах и пектинов — растворимой клетчатки, она улучшает пищеварение и способствует выводу токсинов из организма.

Лимоны содержат цитрин, который улучшает усвояемость витамина С, поэтому они хороши для профилактики простуды. Они нормализуют сосудистый тонус, стабилизируют работу нервной системы. В составе этих фруктов много меди, которая способствует правильному усвоению белков, углеводов и железа.

Апельсины богаты не только аскорбиновой кислотой, но и витаминами В1, В2, В4, В5 и В6. Главная их польза — в поддержании здоровья нервной системы и головного мозга. В апельсинах присутствуют витамин А и бета-каротин, необходимые детям для качественного умственного развития и пожилым людям для профилактики возрастных изменений мозга.

Витаминно-минеральный состав мандаринов практически такой же, как у апельсинов. В них высока концентрация флавоноида нобилетина. Он предотвращает накопление жира в печени, препятствует отложению в сосудах холестериновых бляшек и повышает чувствительность клеток к инсулину.

Грейпфруты (особенно их белые перегородки) содержат горький флавоноид нарингенин. Вещество помогает печени активно сжигать жиры, ускоряет обмен веществ, снижает уровень холестерина в крови, подавляет аппетит. Они помогают худеть. В то же время грейпфруты содержат соединения, блокирующие действие некоторых пищеварительных ферментов. В связи с этим горькие плоды нельзя сочетать с приемом некоторых лекарств: антибиотиков, спазмолитиков, антигистаминных и противоаритмических средств, препаратов для снижения давления, оральных контрацептивов.

Несмотря на полезность, цитрусовые имеют несколько противопоказаний. Их не стоит употреблять людям, склонным к аллергии, так как плоды имеют высокую аллергенность.

По той же причине осторожными с этими фруктами следует быть кормящим мамам — в период лактации цитрусы могут стать причиной аллергии у малыша.

Соки цитрусовых плодов имеют высокую кислотность, поэтому могут оказаться причиной обострения хронического гастрита, язвы желудка или панкреатита. Из-за высокой кислотности после употребления этих фруктов стоит почистить зубы или прополоскать рот для защиты зубной эмали.

В ДГСЭН рекомендуют приобретать фрукты только в санкционированных торговых точках. У продавца должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Необходимо выбирать спелые цитрусовые с неповрежденной кожурой, без признаков гниения. Перед их употреблением тщательно мыть. Это служит профилактикой острых кишечных инфекционных заболеваний и отравлений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285314/
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