Находит самых слабых. Медики рассказали о ситуации с корью в Кыргызстане

В Кыргызстане с 27 декабря 2023 года по 22 января 2024-го зарегистрировали 1 тысячу 88 случаев кори. Об этом сегодня на брифинге сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, регистрация идет в Бишкеке, Чуйской, Ошской и Джалал-Абадской областях.

«Корь не остановилась в целом и в Европейском регионе, и во всем мире. По статистике, уже более 9 миллионов человек заболело», — сказала Гульбара Ишенапысова.

Она призвала граждан своевременно вакцинировать детей, поскольку корь «находит самых слабых и незащищенных, после нее иммунитет стирается». Переболевшим детям нужен индивидуальный уход, важно закаляться, правильно питаться, гулять на свежем воздухе.

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Гульбара Ишенапысова подчеркнула, что смертность от кори не скрывалась.

«Каждый летальный случай разбирается комиссионно на оперативных штабах. По итогу первого полугодия мы дали три летальных случая, по итогу второго — в общем девять. Статистику мы также передаем в информационную систему Всемирной организации здравоохранения. Отличительная черта Кыргызстана в этом плане — открытость данных», — сказала она.

Глава РЦИ отметила, что у умерших детей были сопутствующие заболевания и различные осложнения. Некоторым поставлена клиническая корь, лабораторно не успели получить анализы.

«Мы открыто говорим о летальных случаях, но население не сильно изменило решение (относительно вакцинации. — Прим. 24.kg). Поэтому мы говорим — будут еще летальные случаи, во время вспышки от этого никто не застрахован», — резюмировала она.