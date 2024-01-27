Дифтерия не за горами. Медики призывают своевременно вакцинировать детей

В Кыргызстане в любой момент может произойти завоз инфекций. Об этом сегодня на брифинге сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, дифтерия не за горами, ее уже регистрируют в европейском регионе, и она может прийти к нам, а в Афганистане и Пакистане не побежден полиомиелит.

Читайте по теме Не только корь. В Кыргызстане растет заболеваемость коклюшем

«Ребенок, который идет в школу, садик, должен быть здоров не только физически. К примеру, нужно сдать анализы на паразитов, иметь форму 63 (карту профилактических прививок. — Прим. 24.kg). Каждый родитель должен думать о других детях и не ставить их здоровье под угрозу. Нужен коллективный иммунитет, поэтому каждый должен вносить вклад в общую безопасность. Один Минздрав не справится», — сказала Гульбара Ишенапысова.

Она отметила, что индикатор необходимого охвата профилактическими прививками по стране должен быть выше 95 процентов. Однако из-за отказов этот показать в КР ниже.

На сайте РЦИ можно ознакомиться с прививками, которые нужно делать детям.