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Общество

Дифтерия не за горами. Медики призывают своевременно вакцинировать детей

В Кыргызстане в любой момент может произойти завоз инфекций. Об этом сегодня на брифинге сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, дифтерия не за горами, ее уже регистрируют в европейском регионе, и она может прийти к нам, а в Афганистане и Пакистане не побежден полиомиелит.

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«Ребенок, который идет в школу, садик, должен быть здоров не только физически. К примеру, нужно сдать анализы на паразитов, иметь форму 63 (карту профилактических прививок. — Прим. 24.kg). Каждый родитель должен думать о других детях и не ставить их здоровье под угрозу. Нужен коллективный иммунитет, поэтому каждый должен вносить вклад в общую безопасность. Один Минздрав не справится», — сказала Гульбара Ишенапысова.

Она отметила, что индикатор необходимого охвата профилактическими прививками по стране должен быть выше 95 процентов. Однако из-за отказов этот показать в КР ниже.

На сайте РЦИ можно ознакомиться с прививками, которые нужно делать детям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285226/
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