Кыргызстан и Таджикистан провели полевые исследования по вопросу границ

В Бустоне (Согдийская область Таджикистана) состоялась очередная встреча рабочих групп — топографических и по правовым вопросам — правительственных делегаций двух стран по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

В рамках встречи стороны провели совместные полевые обследования на оставшихся участках кыргызско-таджикской государственной границы и решили продолжить работу на следующей встрече, которая состоится на территории Кыргызстана.

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.