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Общество

Кыргызстан и Таджикистан провели полевые исследования по вопросу границ

В Бустоне (Согдийская область Таджикистана) состоялась очередная встреча рабочих групп — топографических и по правовым вопросам — правительственных делегаций двух стран по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

В рамках встречи стороны провели совместные полевые обследования на оставшихся участках кыргызско-таджикской государственной границы и решили продолжить работу на следующей встрече, которая состоится на территории Кыргызстана.

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285210/
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