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Общество

В Бишкеке состоится второй Национальный налоговый форум

30 января в Бишкеке состоится второй Национальный налоговый форум. Об этом сообщает Налоговая служба.

На мероприятии будут представлены информация по вопросам налогового администрирования, внедрения цифровых технологий, а также итоги деятельности Налоговой службы за 2023 год и планы на 2024-й. Участники форума на двух дискуссионных сессиях обсудят ряд актуальных вопросов. В частности, рассмотрят нормы Налогового кодекса, вызывающие наибольший интерес среди предпринимателей. Будут рассмотрены проекты цифровизации налоговых процедур «СМАРТ Салым» и способы совершенствования качества обслуживания налогоплательщиков.

«Помимо этого, на полях мероприятия сотрудники Налоговой службы и представители бизнес-сообщества проведут интерактивную дискуссию, в рамках которой обсудят опыт использования налоговых услуг, электронных налоговых сервисов и вопросы налоговой грамотности. Также будут выделены проблемные моменты и предложены конструктивные идеи для их улучшения», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285209/
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