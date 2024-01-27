30 января в Бишкеке состоится второй Национальный налоговый форум. Об этом сообщает Налоговая служба.

На мероприятии будут представлены информация по вопросам налогового администрирования, внедрения цифровых технологий, а также итоги деятельности Налоговой службы за 2023 год и планы на 2024-й. Участники форума на двух дискуссионных сессиях обсудят ряд актуальных вопросов. В частности, рассмотрят нормы Налогового кодекса, вызывающие наибольший интерес среди предпринимателей. Будут рассмотрены проекты цифровизации налоговых процедур «СМАРТ Салым» и способы совершенствования качества обслуживания налогоплательщиков.

«Помимо этого, на полях мероприятия сотрудники Налоговой службы и представители бизнес-сообщества проведут интерактивную дискуссию, в рамках которой обсудят опыт использования налоговых услуг, электронных налоговых сервисов и вопросы налоговой грамотности. Также будут выделены проблемные моменты и предложены конструктивные идеи для их улучшения», — говорится в сообщении.