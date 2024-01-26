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Общество

Задержание 11 журналистов. Омбудсмен КР направила письмо в ГУВД Бишкека

Акыйкатчи Джамиля Джаманбаева провела личный прием граждан, приняла родственников задержанных 11 журналистов. Об этом сообщили в институте омбудсмена.

На встрече граждане пожаловались на нарушение прав их задержанных родственников.

«Они до сих пор находятся в ИВС, их не перевели в СИЗО, несмотря на то, что суд избрал меру пресечения еще 17 января. Это нарушение их прав», — пожаловались они.

По словам родственников, суд при избрании меры пресечения не учел доводы адвокатов журналистов.

Акыйкатчи напомнила, что сотрудники института омбудсмена на следующий день после задержания посетили ИВС и провели беседу с задержанными журналистами.

«Согласно нашему мандату, институт омбудсмена проводит свою работу по защите прав журналистов. Также направили в ГУВД Бишкека письмо с призывом дать разъяснение о причинах, по которым журналистов не перевели в СИЗО», — сказала Джамиля Джаманбаева.

Напомним, что 16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших сотрудников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

Отметим, что задержаны Махабат Тажибек кызы, Сапар Акунбеков, Азамат Ишенбеков, Сайпидин Султаналиев, Актилек Капаров, Тыныстан Асыпбеков, Максат Тажибек уулу, Жоодар Бузумов, Жумабек Турдалиев, Айке Бейшекеева и Акыл Орозбеков.

Все они бывшие или действующие сотрудники Temirov Live. Всех 11 задержанных журналистов водворили в СИЗО-1 на два месяца — до 13 марта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285149/
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