Родственники задержанных журналистов вышли к МВД и обратились к президенту

Родственники 11 задержанных журналистов вышли к зданию МВД и обратились к президенту страны.

Они просят Садыра Жапарова отпустить представителей СМИ из-под стражи. По их словам, задержанные являются настоящими патриотами своей республики.

«В соцсетях муссируется информация, что они выполняли заказ Запада, но это абсолютная ложь. Например, чтобы приобрести жилье, мой муж ездил на заработки в Россию», — рассказала супруга Сайпидина Султаналиева.

Собравшиеся переживают за свох родных, потому что уже 10 дней не знают, что с ними происходит и в каких условиях они находятся.

16 января сотрудники МВД провели обыск в офисе Тemirov Live, редакционное оборудование изъяли. Милиция обыскала дома и задержала 11 нынешних и бывших сотрудников издания.

В МВД заявили, что по итогам «судебно-лингвистической экспертизы» контента на страницах Temirov Live и «Айт Айт Десе» в социальных сетях 30 декабря 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР. Махабат Тажибек кызы и Азамату Ишенбекову предъявили обвинение по статьям 41 (часть 2) и 278 (часть 3) УК КР — соучастие в организации массовых беспорядков. Всех 11 задержанных журналистов водворили в СИЗО-1 на два месяца — до 13 марта.