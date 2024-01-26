Алымкадыр Бейшеналиев посмотрел, как обучают иностранных студентов-медиков

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев ознакомился с деятельностью нескольких медицинских учебных заведений. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По его данным, министр посетил Международный медицинский университет (ММУ) и колледж при нем, Евразийский международный университет и ознакомился с процессом учебных и практических занятий. Провел обход университетской клиники, где студенты получают практические навыки.

«Алымкадыр Бейшеналиев отметил хорошую материально-техническую базу и оснащение университетов и колледжа. В последнем особую заинтересованность вызвали направление в подготовке студентов по специальности «Фармация» и научная тема отделения «Эндемичные лекарственные растения Кыргызской Республики», а также направленность учебного процесса в подготовке среднего медицинского персонала в паллиативном уходе и помощи», — сказали в Минздраве.

Отмечено, что ММУ прошел программную аккредитацию на соответствие международным стандартам обучения. В вузе получают медицинское образование более 1 тысячи 200 иностранных студентов.

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Чиновник заметил, что 10 января на встрече с пакистанским коллегой поднимался вопрос качества медобразования их граждан в медицинских образовательных учреждениях Кыргызстана. Тогда Алымкадыр Бейшеналиев высказался о готовности проверить работу медицинских вузов на предмет соответствия международным образовательным требованиям.

Кроме того, министр побеседовал со студентами и отметил важность получения ими обязательного медицинского страхования. Он подчеркнул, что с принятием Закона «О медицинском страховании граждан в Кыргызской Республике» иностранные студенты без страховки должны оплачивать медицинские услуги как незастрахованные граждане иностранных стран, а не как студенты. Руководители медицинского учебного заведения заверили, что работа в этом направлении ведется активно и все студенты получат медицинскую страховку.