13:18
USD 89.32
EUR 97.35
RUB 1.01
Общество

Алымкадыр Бейшеналиев посмотрел, как обучают иностранных студентов-медиков

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев ознакомился с деятельностью нескольких медицинских учебных заведений. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По его данным, министр посетил Международный медицинский университет (ММУ) и колледж при нем, Евразийский международный университет и ознакомился с процессом учебных и практических занятий. Провел обход университетской клиники, где студенты получают практические навыки.

«Алымкадыр Бейшеналиев отметил хорошую материально-техническую базу и оснащение университетов и колледжа. В последнем особую заинтересованность вызвали направление в подготовке студентов по специальности «Фармация» и научная тема отделения «Эндемичные лекарственные растения Кыргызской Республики», а также направленность учебного процесса в подготовке среднего медицинского персонала в паллиативном уходе и помощи», — сказали в Минздраве.

Отмечено, что ММУ прошел программную аккредитацию на соответствие международным стандартам обучения. В вузе получают медицинское образование более 1 тысячи 200 иностранных студентов.

Читайте по теме
Студенты из Пакистана не получают должного медобразования в Кыргызстане

Чиновник заметил, что 10 января на встрече с пакистанским коллегой поднимался вопрос качества медобразования их граждан в медицинских образовательных учреждениях Кыргызстана. Тогда Алымкадыр Бейшеналиев высказался о готовности проверить работу медицинских вузов на предмет соответствия международным образовательным требованиям.

Кроме того, министр побеседовал со студентами и отметил важность получения ими обязательного медицинского страхования. Он подчеркнул, что с принятием Закона «О медицинском страховании граждан в Кыргызской Республике» иностранные студенты без страховки должны оплачивать медицинские услуги как незастрахованные граждане иностранных стран, а не как студенты. Руководители медицинского учебного заведения заверили, что работа в этом направлении ведется активно и все студенты получат медицинскую страховку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285118/
просмотров: 716
Версия для печати
Материалы по теме
Студенты из Пакистана не получают должного медобразования в Кыргызстане
Студенты из Индии, покинувшие Украину, хотят учиться в вузах Центральной Азии
В Кыргызстане предлагают изменить процесс получения студенческой визы
Идеально на бумаге. Состояние половины частных медицинских вузов плачевное
Выведение медвузов из черного списка обсудил министр образования в Пакистане
Популярные новости
Землетрясение в&nbsp;Кыргызстане. Сильных толчков не&nbsp;будет Землетрясение в Кыргызстане. Сильных толчков не будет
Ждут&nbsp;ли Кыргызстан разрушительные землетрясения? Ответ сейсмолога Ждут ли Кыргызстан разрушительные землетрясения? Ответ сейсмолога
Землетрясение в&nbsp;Кыргызстане. Глава МЧС призвал граждан не&nbsp;паниковать Землетрясение в Кыргызстане. Глава МЧС призвал граждан не паниковать
К&nbsp;середине недели в&nbsp;Бишкеке потеплеет, но&nbsp;ненадолго К середине недели в Бишкеке потеплеет, но ненадолго
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; успешно завершил газификацию населенного пункта &laquo;Товарная&raquo; «Газпром Кыргызстан» успешно завершил газификацию населенного пункта «Товарная»
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA «Кыргызтелеком» продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA
Как кыргызстанцам отправлять деньги из&nbsp;России Как кыргызстанцам отправлять деньги из России
Целы и&nbsp;невредимы: ночное землетрясение не&nbsp;отразилось на&nbsp;объектах Elite House Целы и невредимы: ночное землетрясение не отразилось на объектах Elite House
26 января, пятница
13:05
За четыре года в ЕАЭС обнулили таможенные пошлины на 1,3 тысячи товаров За четыре года в ЕАЭС обнулили таможенные пошлины на 1,...
12:52
У предпринимателей Кара-Суйского рынка вымогали до $10 тысяч. Задержана директор
12:46
В Бишкек прибыли еще 124 новых автобуса
12:37
Территориальная реформа. Будет ли обслуживать «Тазалык» присоединяемые села?
12:14
Соцфонд Кыргызстана назначил пенсии 58 гражданам стран ЕАЭС