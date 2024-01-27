Снег и морозы ожидают в Бишкеке на следующей неделе

В начале следующей недели в Бишкеке ожидаются похолодание и снег. Такой прогноз дают синоптики.

29 января ночью в столице без осадков. Температура воздуха −3 градуса. Утром и днем возможны дождь и снег. Столбик термометра поднимется до отметки +4 градуса.

30 января в Бишкеке будет аналогичная погода. Ночью возможны снег и до −5 градусов. Днем ожидаются дождь со снегом и до +4 градусов.

31 января ночью в столице будет снег. Температура опустится до −7 градусов. Днем без осадков и до +3 градусов.

1 февраля ночью возможны снег и мороз до −7 градусов. Днем осадков не ожидается. Воздух прогреется до +4 градусов.