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Общество

Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 28 января 1969 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 28 января 1969 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −31,9 градуса.

Самым жарким — 28 января 1966-го, когда температура составила +18,8 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 года, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры января для столицы составляет −2,7 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был январь 2022 года со средней температурой +1,7 градуса.

Самым холодным — январь 1969-го со среднемесячной температурой −12 градусов.

Согласно прогнозу синоптиков, 28 января ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха −5 градусов. Днем в столице также будет солнечно. Столбик термометра поднимется до +7 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285103/
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