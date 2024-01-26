Афиша Бишкека на выходные: цирковое шоу, премьера спектакля и выставки

Театры

27-28 января. Спектакль «Кош дегим келбейт»

Спектакль по мотивам произведения Александра Володина «С любимыми не расставайтесь».

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

27 января. Спектакль «Пегий пес, бегущий краем моря»

В сюжете есть все, о чем обычно пишет Чингиз Айтматов: природа и место человека в ней, семья и смена поколений, вплетение эпоса (сказки и легенды северных народов), трагедия и напутствие к продолжению жизни.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

28 января. Спектакль «Баба Шанель»

Сюжет расскажет об ансамбле народной песни, в котором всем участницам от 70 до 90 лет. Они весело празднуют юбилей своего коллектива, когда их молодой худрук неожиданно приводит новую вокалистку — «девушку» 55 лет. Поющие бабушки тут же начинают ревновать и превращаются в настоящих фурий — никто не хочет потерять свое место на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

28 января. Балет «Щелкунчик»

Балет «Щелкунчик» — классическое произведение искусства, которое погружает нас в мир фантазии, где сбываются мечты. Сказочные персонажи, волшебные танцы и магия музыки создадут атмосферу праздника, окутав вашу душу радостью и восторгом.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

Выставки, ярмарки

27-28 января. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

27-28 января. Рождественская выставка

Это ежегодная выставка, где участвуют центральноазиатские художники разных поколений. В этом году она называется «Так и Так».

«Театр 705», 11.00-17.00.

Концерты, фестивали

27 января. Вечер поэзии Анны Егоян

Современная поэтесса и чтец, покорившая просторы социальных сетей своим бархатным голосом, эмоциональной подачей и, безусловно, красотой, приедет в Бишкек со специальной программой.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

Лекции, семинары

27 января. Лекция по истории мирового изобразительного искусства

Очередная лекция посвящена изобразительному искусству барокко и рококо. Лектор — искусствовед Акжибек Бейшебаева.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

Для детей

28 января. Сказка «Лесной переполох»

Юные зрители увидят и ледяную избушку, и лубяную, а также всех тех, кто оказался причастным к этой истории: лису, медведя, волка, быка, петуха и несчастного зайца, который вынужден бороться с рыжей соседкой.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.

28 января. Опера «Кошкин дом»

Сказочная опера в двух действиях композитора Петра Вальдгарда по либретто известного детского писателя Самуила Маршака, в чьих книжках живут любимые всеми детьми сказки, звонкие песни, рассказы и шутки, смешные и веселые приключения.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.

27-28 января. Премьера спектакля «Алиса в стране чудес»

«Алиса в стране чудес» — интерактивная, добрая и красивая сказка, которая учит верить в себя, в свои силы, и в то, что чудеса непременно случаются.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.

28 января. Спектакль «Шайыр достор»

«Шайыр достор» («Веселые друзья») — история о друзьях: мальчике Бакыте, щенке и котенке.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 12.30.

28 января. Цирковое шоу «Алиса и новогоднее чудо»