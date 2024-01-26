Афиша Бишкека на выходные: цирковое шоу, премьера спектакля и выставки

Театры
27-28 января. Спектакль «Кош дегим келбейт»
Спектакль по мотивам произведения Александра Володина «С любимыми не расставайтесь».
Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.
27 января. Спектакль «Пегий пес, бегущий краем моря»
В сюжете есть все, о чем обычно пишет Чингиз Айтматов: природа и место человека в ней, семья и смена поколений, вплетение эпоса (сказки и легенды северных народов), трагедия и напутствие к продолжению жизни.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
28 января. Спектакль «Баба Шанель»
Сюжет расскажет об ансамбле народной песни, в котором всем участницам от 70 до 90 лет. Они весело празднуют юбилей своего коллектива, когда их молодой худрук неожиданно приводит новую вокалистку — «девушку» 55 лет. Поющие бабушки тут же начинают ревновать и превращаются в настоящих фурий — никто не хочет потерять свое место на сцене.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.
28 января. Балет «Щелкунчик»
Балет «Щелкунчик» — классическое произведение искусства, которое погружает нас в мир фантазии, где сбываются мечты. Сказочные персонажи, волшебные танцы и магия музыки создадут атмосферу праздника, окутав вашу душу радостью и восторгом.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.
Выставки, ярмарки
27-28 января. Постоянные выставки музея
Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
27-28 января. Рождественская выставка
Это ежегодная выставка, где участвуют центральноазиатские художники разных поколений. В этом году она называется «Так и Так».
«Театр 705», 11.00-17.00.
Концерты, фестивали
27 января. Вечер поэзии Анны Егоян
Современная поэтесса и чтец, покорившая просторы социальных сетей своим бархатным голосом, эмоциональной подачей и, безусловно, красотой, приедет в Бишкек со специальной программой.
Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.
Лекции, семинары
27 января. Лекция по истории мирового изобразительного искусства
Очередная лекция посвящена изобразительному искусству барокко и рококо. Лектор — искусствовед Акжибек Бейшебаева.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.
Для детей
28 января. Сказка «Лесной переполох»
Юные зрители увидят и ледяную избушку, и лубяную, а также всех тех, кто оказался причастным к этой истории: лису, медведя, волка, быка, петуха и несчастного зайца, который вынужден бороться с рыжей соседкой.
Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.
28 января. Опера «Кошкин дом»
Сказочная опера в двух действиях композитора Петра Вальдгарда по либретто известного детского писателя Самуила Маршака, в чьих книжках живут любимые всеми детьми сказки, звонкие песни, рассказы и шутки, смешные и веселые приключения.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 11.00.
27-28 января. Премьера спектакля «Алиса в стране чудес»
«Алиса в стране чудес» — интерактивная, добрая и красивая сказка, которая учит верить в себя, в свои силы, и в то, что чудеса непременно случаются.
Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.
28 января. Спектакль «Шайыр достор»
«Шайыр достор» («Веселые друзья») — история о друзьях: мальчике Бакыте, щенке и котенке.
Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 12.30.