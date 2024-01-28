Неделя-24. Очередной депутат в СИЗО, и как землетрясение испугало Бишкек

итайте по теме В ГКНБ сообщили, что обыск в 24.kg был проведен в рамках уголовного дела

ГКНБ отказал руководству 24.kg в удовлетворении ходатайства о доступе в офис редакции. В ответе старшего следователя по особо важным делам ГСУ ГКНБ Эрлана Акынбекова причина не указана. Мы по-прежнему не знаем, в связи с чем и на основании чего ограничен доступ в помещение. По спорной публикации не было зафиксировано негативных последствий или резонанса. В рамках расследуемого уголовного дела материального ущерба нет.

В КР 23 декабря в 00.08 произошло землетрясение. Сильные толчки почувствовали жители Иссык-Кульской, Нарынской и Чуйской областей. Магнитуда землетрясения составила 6,2. Его эпицентр находился на границе Китая и Кыргызстана.

Всего в КНР за ночь произошло шесть землетрясений. Все они ощущались в КР. На следующий день, 24 декабря, стихия вновь напомнила о себе дважды. В Кыргызстане, по официальным данным, жертв и разрушений нет.

Читайте по теме Дело Эмиля Жамгырчиева. Появилось видео побега депутата из здания ЖК

Депутата Жогорку Кенеша Эмиля Жамгырчиева водворили в СИЗО ГКНБ. Он будет под стражей до 26 февраля. Ранее депутатская комиссия дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Эмиля Жамгырчиева. Нардеп явился в ГКНБ, где его допросили в качестве подозреваемого, у него взяли обязательство о явке в органы следствия и отпустили. Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев также заявлял, что «не собирается его сажать». По версии следствия, причиной ареста стала якобы попытка депутата покинуть Кыргызстан.

Мэрия Бишкека продолжает изменять и добавлять автобусные маршруты. На этой неделе список пополнился маршрутом № 56. Он кольцевой — начинается в селе Чон-Арык и включает улицу Байтика Баатыра, проспекты Жибек Жолу и Чингиза Айтматова. Протяженность — 24 километра. На линии будет 25 автобусов.

Фото мэрии . В столицу прибыли 124 новых автобуса

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Ждут ли Кыргызстан разрушительные землетрясения? Фото из интернета. Сейсмологи считают произошедшие землетрясения обычным явлением для региона В начале недели в Китае рядом с Кыргызстаном произошло шесть землетрясений. Все они ощущались в нашей республике и Казахстане. 24.kg поинтересовалось у главы Национальной академии наук и директора Института сейсмологии Канатбека Абдрахматова, были ли толчки какими-то особенными и ждать ли кыргызстанцам сильных землетрясений? ПОДРОБНЕЕ

Разгул стихии. 10 сильнейших землетрясений в Кыргызстане за 150 лет По данным Института сейсмологии Национальной академии наук, в среднем ежегодно в Кыргызстане и рядом с нами происходит более 11 тысяч землетрясений, около 300 из которых являются ощутимыми. За последние 150 лет в стране было более 10 разрушительных землетрясений магнитудой более 7. Редакция 24.kg собрала самые сильные. ПОДРОБНЕЕ

Как вести себя во время землетрясения. Советы МЧС В Кыргызстане 23 января в 00.09 произошло землетрясение. Сильные толчки ощутили жители Иссык-Кульской, Нарынской и Чуйской областей. 24.kg напоминает читателям свод наиболее важных советов спасателей МЧС, которые помогут минимизировать возможные последствия. ПОДРОБНЕЕ

Прогноз на 2024-й. Увеличение цен обойдет рост экономики Кыргызстана в два раза Фото 24.kg. Кыргызстан завершил 2023 год с хорошими показателями. Но ситуация гораздо сложнее, чем ее рисуют на бумаге чиновники В 2024-м рост цен в два раза обгонит увеличение экономики. Кроме того, преобладают риски ускорения инфляции и усложнения макроэкономических условий. Редакция 24.kg собрала прогнозы государственных органов и мировых финансовых институтов о том, каким будет этот год для республики в экономическом плане. ПОДРОБНЕЕ

Против TikTok, активистов, СМИ и Байсалова. Скандалы Надиры Нарматовой Профильный комитет Жогорку Кенеша поддержал во втором чтении поправки в Закон «О НКО» и Уголовный кодекс, предусматривающие введение понятия «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве), депутата парламента Надиры Нарматовой. 24.kg собрало топ фактов о народной избраннице и ее сомнительных инициативах. ПОДРОБНЕЕ

Как кыргызстанцам помогают легально трудоустроиться за границей Фото из интернета. Через государственный центр трудоустройства ежегодно около 10 тысяч кыргызстанцев получают работу за границей Бедность, безработица и низкая заработная плата — проблема многих кыргызстанцев. Именно по этой причине более 1 миллиона соотечественников живут и трудятся за пределами страны. Если раньше большая часть из них находилась в России, то сегодня все больше кыргызстанцев ищут новые направления. Директор центра трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Бактыбек Кудайбердиев рассказал 24.kg, где, кроме РФ, могут заработать кыргызстанцы и что нужно для этого знать. ПОДРОБНЕЕ

Что необходимо знать, выезжая на работу за границу С каждым годом число желающих выехать за пределы Кыргызстана в поисках работы растет. Однако не у всех граждан, решивших уехать из республики, получается благополучно трудоустроиться и обустроиться. Многие впоследствии сталкиваются с трудностями. Редакция 24.kg собрала несколько важных рекомендаций, которые помогут кыргызстанцам легально и безопасно пребывать в других государствах. ПОДРОБНЕЕ

Получить паспорт, не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы Фото из интернета. Оформить заявку на выезд центров мобильных групп можно по номеру 119 Если вы устали от постоянных очередей в центрах обслуживания населения, то их можно избежать. Для этого работают мобильные группы выездного документирования населения. У мобильных ЦОНов есть все оборудование для регистрации и документирования граждан. ПОДРОБНЕЕ

Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить Смерть близкого человека пробивает брешь в семейном бюджете. Тратиться приходится не только на похороны, но и на поминальные мероприятия. В Кыргызстане на «достойные проводы» уходит немало денег. Но часть расходов на организацию похорон можно возместить за счет государственного ритуального пособия (на погребение). ПОДРОБНЕЕ

Хироши Анраку об отличии Кыргызстана и Японии Фото из архива Хироши Анраку Тридцатилетний Хироши Анраку приехал в Кыргызстан около года назад. Волонтер Японского агентства международного сотрудничества (JICA) работает в одной из бишкекских школ учителем английского языка. О своих впечатлениях он рассказал 24.kg. ПОДРОБНЕЕ

Все схемы движения троллейбусов в Бишкеке Сегодня в столице троллейбусы курсируют по 10 маршрутам. Еще один — № 9 — временно приостановлен в связи со строительством канализационного коллектора в рамках проекта «Реабилитация системы водоснабжения и канализации Бишкека — фаза II». В мэрии предоставили 24.kg все схемы движения троллейбусов. ПОДРОБНЕЕ

Сезон ОРВИ. Как попасть на прием к семейному врачу Фото из интернета. На время эпидемиологического подъема график работы ЦСМ продлили В Кыргызстане растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. В Министерстве здравоохранения рекомендуют в первую очередь обращаться за медицинской помощью в центры семейной медицины к семейным врачам. На период эпидемиологического подъема продлили график работы ЦСМ. По будням — до 20.00, выходным — до 18.00. ПОДРОБНЕЕ

Как безопасно вылечить зубы детям — советы стоматолога Нужно ли лечить молочные зубы детям, безопасно ли делать это под наркозом и почему появляется кариес? Об этом 24.kg рассказал старший дежурный врач отделения челюстно-лицевой хирургии Национального центра охраны материнства и детства Эрбол Суеркулов. ПОДРОБНЕЕ

Летний Каджи-Сай и закат над Кара-Балтой. Фото и видео читателей 24.kg После обыска 15 января в 24.kg и изъятия редакционной техники часть готовых к публикации материалов рубрики «Мгновения жизни», фотографии и видео авторов временно нам не доступны. Поэтому сегодняшний выпуск мы делаем из того, что прислали нам позже, и фотографий наших сотрудников и журналистов. ПОДРОБНЕЕ