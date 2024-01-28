Неделя-24. Очередной депутат в СИЗО, и как землетрясение испугало Бишкек

ГКНБ отказал руководству 24.kg в удовлетворении ходатайства о доступе в офис редакции. В ответе старшего следователя по особо важным делам ГСУ ГКНБ Эрлана Акынбекова причина не указана. Мы по-прежнему не знаем, в связи с чем и на основании чего ограничен доступ в помещение. По спорной публикации не было зафиксировано негативных последствий или резонанса. В рамках расследуемого уголовного дела материального ущерба нет.
В КР 23 декабря в 00.08 произошло землетрясение. Сильные толчки почувствовали жители Иссык-Кульской, Нарынской и Чуйской областей. Магнитуда землетрясения составила 6,2. Его эпицентр находился на границе Китая и Кыргызстана.
Всего в КНР за ночь произошло шесть землетрясений. Все они ощущались в КР. На следующий день, 24 декабря, стихия вновь напомнила о себе дважды. В Кыргызстане, по официальным данным, жертв и разрушений нет.
Депутата Жогорку Кенеша Эмиля Жамгырчиева водворили в СИЗО ГКНБ. Он будет под стражей до 26 февраля. Ранее депутатская комиссия дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Эмиля Жамгырчиева. Нардеп явился в ГКНБ, где его допросили в качестве подозреваемого, у него взяли обязательство о явке в органы следствия и отпустили. Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев также заявлял, что «не собирается его сажать». По версии следствия, причиной ареста стала якобы попытка депутата покинуть Кыргызстан.
Мэрия Бишкека продолжает изменять и добавлять автобусные маршруты. На этой неделе список пополнился маршрутом № 56. Он кольцевой — начинается в селе Чон-Арык и включает улицу Байтика Баатыра, проспекты Жибек Жолу и Чингиза Айтматова. Протяженность — 24 километра. На линии будет 25 автобусов.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».
Ждут ли Кыргызстан разрушительные землетрясения?
В начале недели в Китае рядом с Кыргызстаном произошло шесть землетрясений. Все они ощущались в нашей республике и Казахстане. 24.kg поинтересовалось у главы Национальной академии наук и директора Института сейсмологии Канатбека Абдрахматова, были ли толчки какими-то особенными и ждать ли кыргызстанцам сильных землетрясений?
Разгул стихии. 10 сильнейших землетрясений в Кыргызстане за 150 лет
По данным Института сейсмологии Национальной академии наук, в среднем ежегодно в Кыргызстане и рядом с нами происходит более 11 тысяч землетрясений, около 300 из которых являются ощутимыми. За последние 150 лет в стране было более 10 разрушительных землетрясений магнитудой более 7. Редакция 24.kg собрала самые сильные.
Как вести себя во время землетрясения. Советы МЧС
В Кыргызстане 23 января в 00.09 произошло землетрясение. Сильные толчки ощутили жители Иссык-Кульской, Нарынской и Чуйской областей. 24.kg напоминает читателям свод наиболее важных советов спасателей МЧС, которые помогут минимизировать возможные последствия.
Прогноз на 2024-й. Увеличение цен обойдет рост экономики Кыргызстана в два раза
В 2024-м рост цен в два раза обгонит увеличение экономики. Кроме того, преобладают риски ускорения инфляции и усложнения макроэкономических условий. Редакция 24.kg собрала прогнозы государственных органов и мировых финансовых институтов о том, каким будет этот год для республики в экономическом плане.
Против TikTok, активистов, СМИ и Байсалова. Скандалы Надиры Нарматовой
Профильный комитет Жогорку Кенеша поддержал во втором чтении поправки в Закон «О НКО» и Уголовный кодекс, предусматривающие введение понятия «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве), депутата парламента Надиры Нарматовой. 24.kg собрало топ фактов о народной избраннице и ее сомнительных инициативах.
Как кыргызстанцам помогают легально трудоустроиться за границей
Бедность, безработица и низкая заработная плата — проблема многих кыргызстанцев. Именно по этой причине более 1 миллиона соотечественников живут и трудятся за пределами страны. Если раньше большая часть из них находилась в России, то сегодня все больше кыргызстанцев ищут новые направления. Директор центра трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Бактыбек Кудайбердиев рассказал 24.kg, где, кроме РФ, могут заработать кыргызстанцы и что нужно для этого знать.
Что необходимо знать, выезжая на работу за границу
С каждым годом число желающих выехать за пределы Кыргызстана в поисках работы растет. Однако не у всех граждан, решивших уехать из республики, получается благополучно трудоустроиться и обустроиться. Многие впоследствии сталкиваются с трудностями. Редакция 24.kg собрала несколько важных рекомендаций, которые помогут кыргызстанцам легально и безопасно пребывать в других государствах.
Получить паспорт, не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
Если вы устали от постоянных очередей в центрах обслуживания населения, то их можно избежать. Для этого работают мобильные группы выездного документирования населения. У мобильных ЦОНов есть все оборудование для регистрации и документирования граждан.
Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Смерть близкого человека пробивает брешь в семейном бюджете. Тратиться приходится не только на похороны, но и на поминальные мероприятия. В Кыргызстане на «достойные проводы» уходит немало денег. Но часть расходов на организацию похорон можно возместить за счет государственного ритуального пособия (на погребение).
Хироши Анраку об отличии Кыргызстана и Японии
Тридцатилетний Хироши Анраку приехал в Кыргызстан около года назад. Волонтер Японского агентства международного сотрудничества (JICA) работает в одной из бишкекских школ учителем английского языка. О своих впечатлениях он рассказал 24.kg.
Все схемы движения троллейбусов в Бишкеке
Сегодня в столице троллейбусы курсируют по 10 маршрутам. Еще один — № 9 — временно приостановлен в связи со строительством канализационного коллектора в рамках проекта «Реабилитация системы водоснабжения и канализации Бишкека — фаза II». В мэрии предоставили 24.kg все схемы движения троллейбусов.
Сезон ОРВИ. Как попасть на прием к семейному врачу
В Кыргызстане растет заболеваемость ОРВИ и гриппом. В Министерстве здравоохранения рекомендуют в первую очередь обращаться за медицинской помощью в центры семейной медицины к семейным врачам. На период эпидемиологического подъема продлили график работы ЦСМ. По будням — до 20.00, выходным — до 18.00.
Как безопасно вылечить зубы детям — советы стоматолога
Нужно ли лечить молочные зубы детям, безопасно ли делать это под наркозом и почему появляется кариес? Об этом 24.kg рассказал старший дежурный врач отделения челюстно-лицевой хирургии Национального центра охраны материнства и детства Эрбол Суеркулов.
Летний Каджи-Сай и закат над Кара-Балтой. Фото и видео читателей 24.kg
После обыска 15 января в 24.kg и изъятия редакционной техники часть готовых к публикации материалов рубрики «Мгновения жизни», фотографии и видео авторов временно нам не доступны. Поэтому сегодняшний выпуск мы делаем из того, что прислали нам позже, и фотографий наших сотрудников и журналистов.
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Физическая активность — важная часть жизни. Если пробежки не для вас, то вполне подойдет плавание. 24.kg предлагает список мест, где можно поплавать в выходные и будние дни. Для посещения любого бассейна потребуются купальник (или плавки), шапочка, сланцы. Не забудьте взять с собой мыло, мочалку и полотенце.