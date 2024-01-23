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Общество

Землетрясение в Кыргызстане. Глава МЧС призвал граждан не паниковать

Министр чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики генерал-майор Бообек Ажикеев обратился к гражданам в связи с произошедшим землетрясением.

Он сообщил, что в 00.09 произошло землетрясение на территории КНР в районе 7 баллов.

«Особо сильные толчки ощущались в Джети-Огузском, Аксыйском и Тюпском районах Иссык-Кульской области. В Бишкеке ощущалось в пределах 4-5 баллов. На данный момент жертв и разрушений не зафиксировано. Прошу не паниковать», — сказал чиновник.

В пресс-службе ведомства призвали жителей не верить распространяемой в социальных сетях фейковой информации о возможности нового землетрясения.

По предварительным данным, магнитуда составила 6,2. По сведениям сайта USGS, эпицентр находился на границе Китая и Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/284805/
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