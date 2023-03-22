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Общество

Выборы в пяти областях. В ЦИК рассказали, что нужно для электронного голосования

Выборы депутатов айыльных кенешей пройдут 9 апреля в Нарынской, Баткенской, Ошской, Таласской и Чуйской областях. ЦИК ранее решила апробировать в пилотном режиме электронное голосование в Самаркандекском айыльном кенеше Баткенского района, а также в Ак-Сайском и Ак-Татырском аймаках.

В Центризбиркоме отметили, что электронным голосованием могут воспользоваться граждане Кыргызстана, не имеющие возможности голосовать в день выборов на избирательном участке. Они должны иметь постоянную прописку в указанных айыльных аймаках.

Электронное голосование пройдет вне помещения с использованием электронного бюллетеня и обеспечением тайны волеизъявления. В нем могут принять участие избиратели, включенные в список. Для этого следует не позднее 15 календарных дней до дня выборов подать заявление в соответствующую избирательную комиссию или электронный вариант через сервис «Кабинет избирателя», пройдя идентификацию и авторизацию. Избиратель, подавший заявление об участии в электронном голосовании, включается в соответствующий перечень.

Для участия в электронном голосовании необходимо иметь:

  • действующую учетную запись на государственном портале электронных услуг «Тундук»;
  • облачную электронную подпись;
  • мобильное устройство или персональный компьютер с доступом к интернету;
  • специализированное приложение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261263/
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