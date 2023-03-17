Митинг против ККМ в Нарыне. Прокуратура оштрафовала мэра и начальника налоговой

Прокуратура оштрафовала мэра Нарына и начальника городской Налоговой службы за пассивную разъяснительную работу среди предпринимателей относительно контрольно-кассовых машин (ККМ). Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Чиновники привлечены к ответственности по статье 435 «Нарушение должностными лицами требований нормативных правовых актов» Кодекса КР «О правонарушениях».

Сумма составила 10 тысяч сомов.

Фото пресс-службы президента. Встреча Садыра Жапарова с жителями Нарынской области. 11 марта.

Отметим, 11 марта президент Садыр Жапаров прибыл в Нарын и выслушал жалобы жителей по вопросам внедрения ККМ и повышения штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

Митинги против контрольно-кассовых машин также проходили в Бишкеке и Таласской области. Ошское управление Налоговой службы просило администрации рынков города расторгнуть договоры с арендаторами, если торговцы будут выходить на митинги и распространять неподтвержденную информацию.