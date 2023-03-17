19:46
USD 89.09
EUR 98.53
RUB 0.99
Общество

Митинг против ККМ в Нарыне. Прокуратура оштрафовала мэра и начальника налоговой

Прокуратура оштрафовала мэра Нарына и начальника городской Налоговой службы за пассивную разъяснительную работу среди предпринимателей относительно контрольно-кассовых машин (ККМ). Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Чиновники привлечены к ответственности по статье 435 «Нарушение должностными лицами требований нормативных правовых актов» Кодекса КР «О правонарушениях».

Сумма составила 10 тысяч сомов.

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Встреча Садыра Жапарова с жителями Нарынской области. 11 марта.

Отметим, 11 марта президент Садыр Жапаров прибыл в Нарын и выслушал жалобы жителей по вопросам внедрения ККМ и повышения штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

Митинги против контрольно-кассовых машин также проходили в Бишкеке и Таласской области. Ошское управление Налоговой службы просило администрации рынков города расторгнуть договоры с арендаторами, если торговцы будут выходить на митинги и распространять неподтвержденную информацию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261143/
просмотров: 4611
Версия для печати
Материалы по теме
Пытаются мешать введению ККМ. Глава налоговой обвинил недобросовестный бизнес
Президент призвал считать налоги вкладом в развитие страны, а не принуждением
Садыр Жапаров: Некоторые налоговики призывали торговцев не переходить на ККМ
Садыр Жапаров: В июле введем ККМ на рынках или найдем другой выход
Камчыбек Ташиев: Владельцы рынков должны снизить стоимость аренды торговых мест
Патенты остаются до июля. Садыр Жапаров дал торговцам отсрочку
Митинг против ККМ. Садыр Жапаров приехал на рынок «Дордой»
Против ККМ вышли на акцию протеста и продавцы торгового центра на Ошском рынке
Митинг против ККМ в сквере имени Максима Горького. Собралось около 500 человек
На митинг вышли торговцы рынков и магазинов Кара-Балты
Популярные новости
Рождество Христово. Как и&nbsp;почему отмечают праздник Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
На&nbsp;площади Ала-Тоо водрузили новый флаг. На&nbsp;нем 39&nbsp;лучей, вместо&nbsp;40 На площади Ала-Тоо водрузили новый флаг. На нем 39 лучей, вместо 40
Такси Бишкека. Куда звонить и&nbsp;у&nbsp;каких служб есть приложения Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
Житель Ноокена после обращения к&nbsp;Камчыбеку Ташиеву получил первые документы Житель Ноокена после обращения к Камчыбеку Ташиеву получил первые документы
Бизнес
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от&nbsp;MEGA Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
Все дома в&nbsp;Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к&nbsp;интернету и&nbsp;кабельному&nbsp;ТВ Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ
6 января, суббота
17:51
Самоубийство Арстана Алая. Генеральная прокуратура начала проверку Самоубийство Арстана Алая. Генеральная прокуратура нача...
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 6 января. Больше всего подорожали помидоры
12:00
Развлечения на Святки. Гадания, которые помогут предсказать будущее
10:00
Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 6 января 1956 года
5 января, пятница
22:53
«Тетрис» покорен. Американский подросток первым в истории прошел игру до конца
22:00
Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 января: будет солнечно
19:30
Почти 32 миллиона рублей зарплаты вернули кыргызстанским мигрантам в России