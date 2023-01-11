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Общество

Депутат парламента предлагает выдавать зарплату председателям айыльных кенешей

Депутат парламента Замирбек Мамасадыков предлагает изменения в Закон «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления».

Он считает некоторые нормы документа дискриминационными. Согласно действующей редакции, председатель айыльного кенеша, если в аймаке проживает менее 20 тысяч человек, не получает зарплату, а может рассчитывать только на единовременную компенсацию за проведенные сессии.

По словам Замирбека Мамасадыкова, таких аймаков насчитывается 409, соответственно, 409 председателей айыльных кенешей работают бесплатно. Есть еще главы 11 городских кенешей районного значения, которые также не получают зарплату.

Парламентарий предлагает установить зарплату всем председателям местных кенешей независимо от числа жителей в айыльном аймаке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/255286/
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