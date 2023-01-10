Марш за законность. К участникам вышел замначальника следственной службы МВД

В Бишкеке продолжается акция в поддержку активистов и политиков, содержащихся под стражей по делу об организации массовых беспорядков. К ее участникам, собравшимся у здания МВД, вышел замначальника следственной службы Сапар Аманкулов.

«У следствия есть доказательства причастности задержанных к инкриминируемым им преступлениям, которые я сейчас не могу озвучить. На их основании задержаны подозреваемые. Расследование продолжается. Меру пресечения избирает суд. Ее изменение также предусмотрено, и вы можете обжаловать решение в вышестоящей инстанции», — сказал он, отвечая на вопросы родственников.

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Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 26 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.

Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.