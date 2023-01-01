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Общество

О родившихся в новогоднюю ночь рассказали в Минздраве Кыргызстана

В Кыргызстане за сутки, с 8.00 31 декабря 2022 года до 8.00 1 января 2023-го, медики приняли 297 родов, родилось 298 детей. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, на свет появились 165 мальчиков и 133 девочки. Двойня родилась в Ошской области.

В Бишкеке всего было 46 родов: мальчиков — 22, девочек — 24.

Первые роды по республике прошли ровно в полночь в перинатальном центре Оша, родился мальчик (вес 3 килограмма 300 граммов, рост 51 сантиметр). Также роды приняли в 00.05 в ЦОВП Иссык-Атинского района (мальчик весом 3 килограмма 450 граммов, рост 51 сантиметр) и в 00.10 в ЦОВП Сокулукского района (девочка весом 3 килограмма 175 граммов, рост 51 сантиметр).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254924/
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