Известный врач Турат Касымбеков поздравил читателей 24.kg с Новым годом.

«Наступил 2023-й. Я уверен, он будет гораздо лучше, чем прошедшие, начиная с 2020 года. Мы с вами прожили очень сложное, непростое время, но мы победили. В году наступившем я хочу, как врач, пожелать прежде всего здоровья! Здоровья каждому человеку, здоровья каждой семье! Если в каждой семье будет здоровье, оно будет в каждом доме, районе, стране. А чтобы было здоровье, нужно соблюдать простые правила — любите себя, уважайте себя, любите и уважайте друг друга, свою страну», — сказал он.