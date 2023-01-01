Таможенная служба отметила свое 31-летие и подвела итоги года

В ГТС прошло торжественное заседание в честь 31-летия образования Таможенной службы Кыргызстана.

В Бишкеке в центральном аппарате Государственной таможенной службе при Министерстве финансов прошло торжественное собрание в честь 31-летия образования Таможенной службы Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

«Обращаясь к личному составу, глава ГТС Самат Исабекоа поздравил их с профессиональным праздником — с Днем работников Таможенной службы и поблагодарил всех за слаженную работу в выполнении поставленных задач, результатом которой стало выполнение плана по сбору таможенных платежей на 104,1 процента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года служба обеспечила поступление таможенных платежей в сумме 74 миллиарда сомов. Установленный план исполнен на 104,1 процента, или на 332,5 тысяч сомов больше.

В завершении своей речи глава ГТС поздравил всех с наступающим Новым годом, пожелав крепкого здоровья, благополучия, реализации всех задач, и чтобы 2023 год стал годом экономических, культурных и других достижений. Заседание по случаю Дня работников Таможенной службы завершилось церемонией награждения сотрудников, представленных к ведомственным наградам.