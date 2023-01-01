Новогодние каникулы. Как провести длинные выходные с детьми

В этом году решением властей кыргызстанцы будут отдыхать до 9 января. Это время совпало с новогодними каникулами школьников. Поэтому у родителей есть отличная возможность забыть о повседневной суете и провести время вместе с детьми.

Редакция 24.kg собрала возможные варианты отдыха и развлечений.

Какой подходит именно вам, решайте сами. Но помните, что главное — не количество развлечений, а качественно проведенное вместе время. В конце концов не так часто удается выбираться всей семьей.

Все на лыжи!

В этом году погода балует кыргызстанцев хорошим снежком. Впервые за много лет мы встречали Новый год со снегом. Следовательно, каникулы — самое время выбраться подальше из загазованного города и провести время на природе.

Благо близ Бишкека достаточно горнолыжных баз, где можно покататься на лыжах или сноубордах. Где можно покататься и сколько это стоит, читайте здесь.

Если экстремальный спорт не для вас, то можно прокатиться на ватрушке, санях или по-старинке на пакете со склона. Но будьте внимательны. Такие развлечения могут быть не менее травмоопасны, чем горнолыжный спорт.

В Бишкеке и окрестностях есть также ледовые катки. Время проведете весело и интересно всей семьей. А можно совместить сразу несколько дел — сходить на новогоднюю ярмарку и покататься на коньках. Такую возможность предоставляют в парке «Фламинго».

Просто покататься на коньках можно на Городском катке или в спорткомплексе «Локомотив».

Отдыхаем культурно

Конечно, никто не предлагает все время каникул рассекать по склонам на лыжах или выписывать пируеты на коньках. Вряд ли при таком раскладе вы будете вспоминать новогодние выходные с улыбкой. Скорее, будете мечтать поскорее вернуться в любимый офис.

Посвятите пару дней походу на спектакли или выставки. Столичные театры традиционно подготовили специальную программу.

В театре Русской драмы имени Чингиза Айтматова 4 и 6 января дают спектакль «Сказка о царе Салтане» для младших школьников. С детками детсадовского возраста можно сходить 7 января на сказку «Белоснежка и семь гномов», 8-го — на «Красавицу и Чудовище».

Есть спектакли и для детей постарше. 7 января можно посмотреть «Женитьбу Бальзаминова» и 8 января — «Ревизор» по одноименному произведению Николая Гоголя.

Театр оперы и балета с 5 по 8 января 2023 года приглашает на премьеру детского музыкального спектакля «Айболит и Бармалей».

7 января во время школьных каникул, площадка ART EVENT и театр «ШКИД» готовят для наших маленьких зрителей и их родителей сюрприз — спектакль «Новые приключения Незнайки». Его можно будет посмотреть по адресу: Киевская 96/А, пересекает Раззакова, левое крыло Агропрома, цокольный этаж.

Можно сходить на новогодние представления, которые организуют торговые центры. В этом год все каникулы в Asia Mall будут проходить шоу. Каждый день своя тема, вход на них свободный. Такие шоу — отличный вариант развлечь ребенка и сэкономить. Только приготовьте заранее небольшой презент, который после елки вручите чаду как подарок от Деда Мороза.

Учимся новому!

Во время каникул можно попробовать свои силы в программировании или робототехнике. Различных школ и вариантов в столице много. Можно купить как недельный интенсив, так и сходить на пробные занятия.

Такой вариант поможет понять, действительно ли вам интересна тема и где лучше заниматься.

Конечно, совсем не обязательно посвящать каникулы только серьезным занятиям. Можно выбрать что-то для души. Например, сходить на мастер-классы по керамике. Есть студии, которые предлагают курс по бисероплетению, рассчитанный на дни каникул.

Чаще всего различные кафе, рестораны и кофейни тоже подстраиваются под школьные каникулы. Они организуют на своих площадках мастер-классы для детей разного возраста.

Можно зайти на их страницы в социальных сетях, где и публикуют объявления о предстоящих событиях.

Так вы сможете выбрать подходящий вам по времени и стоимости вид развлечения.

В столице работает множество компаний, которые организуют увлекательные экскурсии для детей. Присмотритесь, есть множество интересных вариантов, из которых точно удастся выбрать что-то подходящее.

А как же кино?

Без похода в кинотеатр в новогодние праздники, конечно, не обойтись. Многие компании выпускают свои новинки именно к праздникам. И 2023-й год не исключение. Так что вы вполне можете выделить один из выходных дней на поход в кино.

С 29 декабря в кино идет фильм «Кот в сапогах. Последнее желание» и очередная часть российского мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк 5». С этого же дня на экранах показывают отечественную комедию «Алтышка». Кроме того, в прокате сейчас фильм «Уитни Хьюстон. Потанцуйте со мной».

1 января 202 года начнут показывать российскую семейную комедию «Чебурашка».

На 5 января запланированы премьеры фильмов «Белль и Себастьян: Новое поколение», отечественная комедия «Шерик», романтичная комедия «Рождественские каникулы» и боевик «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать».

Кроме того, в кинотеатрах продолжают показывать легендарный «Аватар». Если вы еще не успели посмотреть фильм, то каникулы — лучший вариант. Также можно посмотреть фильмы «Чук и Гек. Большое приключение», «Аяш-2», «Буюрса», «Непослушник 2», «Таинственное убийство»

Поход в кинотеатр можно вполне совместить с посещением игровой площадки. Но имейте в виду, что желающих так провести время много. Если не боитесь подхватить ОРВИ, то смело идите на игровую площадку. Плюс в том, что там можно провести весь день, если хватит терпения.